赴巴拉圭參與UNESCO會議 中國外交官籲背棄台灣遭驅逐

台灣友邦巴拉圭今天驅逐1名參與聯合國教科文組織（UNESCO）會議的中國外交官，並要求他在24小時內離境。此人被控干涉巴拉圭內政，並敦促巴國斷絕與台灣的關係及長期友誼。

美聯社報導，中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉赴巴拉圭參加UNESCO年度會議，巴拉圭外交部發布簡短聲明表示已撤銷徐偉的簽證，並宣布他「因干涉內政」而成為不受歡迎人物。

徐偉昨天缺席UNESCO會議，卻在巴拉圭首都亞松森的國會現身，並在那裡呼籲巴拉圭背棄台灣，因而引發外交紛爭。

台灣駐巴拉圭大使館昨天在社交媒體平台X上抨擊中國，表示強烈譴責以不明目的竄入巴拉圭的中國外交部徐偉之流所公開發表之一個中國謬論，企圖破壞巴拉圭與台灣的堅實友誼。

大使館並重申台灣「是一個主權獨立國家，徐偉或中國外交部的謬論都無法改變這個事實。中共政權從來沒有，也不可能代表台灣」。