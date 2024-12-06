不信任案通過 法總理請辭

法國國會議員四日表決通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議，巴尼耶五日前往法國總統府艾里賽宮向法國總統馬克宏請辭，是一九六二年時任總理龐畢度政府後，法國首見政府因不信任案垮台。

法國極右派與左翼議員聯手，最終以三三一票過半數，通過對巴尼耶及其政府的不信任動議，票數遠超出過關門檻二八八票。

巴尼耶二日援引憲法條款，不經國會表決，強行通過作為預算案一部分的「社會保障融資法案」，這項提案尋求削減六百億歐元（約台幣二兆五百八十九億元）開支以及加稅等措施增加財政收入，以減少法國不斷攀升的預算赤字。這觸發左翼聯盟「不屈法國」聯手極右翼國民聯盟提出不信任動議。

巴尼耶在議員表決前，呼籲他們採取負責任行動，並考慮國家的最大利益，他指國家經濟、社會、財政及金融形勢都非常困難，通過不信任動議將令一切變得更嚴峻。他指雖然擔任總理的使命快將結束，但能夠擔任總理為法國及人民服務是他的榮幸。

這是繼一九六二年戴高樂擔任法國總統時，總理龐畢度因不信任投票下台以來首見，上任僅三個月的巴尼耶如今成為法國史上任期最短總理。

路透報導，馬克宏打算盡快確定人選接替巴尼耶，希望在七日巴黎聖母院舉行重啟儀式前公布總理人選。但馬克宏亦可要求巴尼耶及現任閣員留任看守政府，以便他有時間物色獲跨黨派支持的總理，令法案可順利通過。

分析指出，國民議會內部分裂，任何人當總理都會遇到類似巴尼耶面對的挑戰。