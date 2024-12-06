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蘇利文重申「美應避免對中開戰」

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安顧問蘇利文四日直言，一旦美中開戰，美軍彈藥恐很快耗盡。圖為操作空對地愛國者飛彈的美國陸軍軍人。（美聯社）
白宮國安顧問蘇利文四日直言，一旦美中開戰，美軍彈藥恐很快耗盡。圖為操作空對地愛國者飛彈的美國陸軍軍人。（美聯社）

白宮國家安全顧問蘇利文四日在智庫呼籲美國持續擴大國防生產，他重申避免美中開戰的立場，並說，「跟中華人民共和國這樣的國家、這樣的軍隊打仗，將導致彈藥庫存很快告罄」。

蘇利文明年一月將卸任國安顧問，他四日在華府智庫戰略暨國際研究中心談強化美國國防工業基礎，建議下任政府持續此政策。

談到中國大陸與解放軍，蘇利文表示，中方國防預算逐年增長，緊追美國，他們的國營企業與解放軍緊密配合，快速擴大生產之外，還提高研發能力，不只是竊取技術複製開發新系統；美國必須非常重視中方的整體國防工業實力。

此外，蘇利文提到，報載解放軍內部的腐敗問題，可能影響其實際防禦能力，加上中方的系統開發與操作人力資質有限；相對地，蘇利文稱美國在軍事能力的開發仍占優勢，人才也是美國強項，美國當前的目標就是努力維持優勢，且不只是在戰時擁有大量生產能力，而是在衝突發生前做好準備。

蘇利文重申「避免美中全面開戰」的立場，他說，但願兩國最終不要開戰，「與中華人民共和國這樣的國家、這樣的軍隊打仗，將導致彈藥庫存很快告罄」。

俄烏戰爭持續三年多，是蘇利文任內的重要問題，他說，大陸、俄羅斯、北韓與伊朗在這段期間內交流軍事發展能力，大陸的軍民兩用技術流向俄羅斯，莫斯科也回敬中方若干軍事能力；在伊朗的協助下，俄國正推動自製無人機；北韓軍人投入俄烏戰場，莫斯科對平壤提供軍事技術。

蘇利文表示，這意味著美國必須強化在軍事能力的領先地位，也要加強與盟友夥伴的協作，以確保集體的國防工業實力超越美國的競爭對手與敵人。

蘇利文敦促國會和川普政府繼續推動拜登提案，設立一項彈藥周轉基金。這筆基金每年預算為五億美元，能讓五角大廈在烏克蘭等戰爭導致彈藥耗盡的情況下採購關鍵彈藥。

國防預算 美國 解放軍

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