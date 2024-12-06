歐盟主席訪拉美 可能與南方共同市場簽署自貿協定

歐盟執委會主席范德賴恩今明兩天出訪拉丁美洲，歐媒預測可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。對此協定反對最力的法國正陷入倒閣危機，而范德賴恩7日將出席巴黎聖母院重新開放儀式，預料將有一場角力。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天抵達烏拉圭，計劃出席南方共同市場（Mercosur）峰會。

范德賴恩在中歐時間上午11時左右於社群媒體X發文表示：「歐盟-南方共同市場協定的終點線就在眼前。讓我們努力，讓我們越過它。我們有機會創造一個7億人口的市場，世界僅見的最大貿易和投資夥伴關係，兩個地區都將獲益。」

歐盟與南方共同市場的阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭的自由貿易協定在2019年由歐盟執委會談妥，隨即因部分歐盟國家抵制，遲遲無法正式簽署並進入批准程序，其中以法國反對最烈。

法國農民兩週前再度為此發動大規模街頭抗議。當時正在阿根廷訪問的法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）向農民隔空喊話，保證不會批准目前版本的協定。

范德賴恩先前未如部分歐媒所預測，趁著11月巴西舉行20國集團（G20）峰會期間，與南方共同市場簽署自貿協定。如今她再度出訪拉美，正巧法國內政進入新一輪混亂，因此Politico等歐媒再次熱議，她可能趁機完成。

歐盟執委會發言人在午間例行記者會上未證實范德賴恩此行是否將簽署協定，僅強調雙方領導人明天將進行最後階段政治協商。

歐盟對外貿易協定在執委會簽署後，仍需經27個成員國及歐洲議會（European Parliament）同意。歐盟大國裡雖有法國反對，但德國、西班牙政府表達支持。

歐盟是南方共同市場國家最大的貿易和投資來源。據執委會資料，2023年雙方貿易額約1094億歐元（約新台幣3.7兆元）。