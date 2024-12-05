德防長視俄羅斯「最大安全威脅」 總理蕭茲：鼓勵烏難民在德就業

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托裡烏斯周四在聯邦議院發表講話時警告稱，俄羅斯對德國及其盟友構成的軍事威脅日益嚴重。

他說：「俄羅斯已經完全轉向戰爭經濟，每年為軍隊提供1000至1500輛坦克。這大約是歐洲五個最大國家總數的兩倍。」

他補充說：「對我們來說，有一件事是肯定的『俄羅斯是我們安全的最大威脅』，在可預見的未來仍將如此。」

皮斯托裡烏斯還表示，他支持聯邦政府向聯邦議院提出的幾項與國防相關的立法草案。其中就包括，未經國防部明確批准，德國國防軍前軍人不得為俄羅斯或中國等外國勢力工作。

德國外長批評中國軍援俄羅斯損害歐洲核心利益

他說，通過此項立法，可以防止高度專業化的前聯邦國防軍成員為了獲得豐厚的報酬被（他國）招募。

此外，皮斯托裡烏斯周四還對德國媒體表示，德國在烏克蘭戰爭結束就後參與烏克蘭維和部隊的可能性持開放態度。他表示，參與維和部隊最終將取決於「條件是什麼」。

此前一天，德國總理蕭茲在聯邦議院露面時，拒絕討論德國參與可能的烏克蘭維和部隊的討論，並認為這一討論是「不恰當的」。

而德國外長貝爾博克發表的相關言論則令外界解讀為，她可以想象德國參與在烏克蘭的維和部隊。

蕭茲：鼓勵在德烏克蘭難民尋找就業機會或返回祖國

數十萬烏克蘭難民已經在德國生活了近三年。德國聯邦政府正在推動這些戰爭難民尋找工作機會，而基輔方面則希望鼓勵國民返回烏克蘭。

德國聯邦總理蕭茲昨天在聯邦議院表示，應該加大鼓勵在德國的烏克蘭難民尋找就業機會或返回祖國烏克蘭。他說：「太多人已經在這裡呆了這麼久了，怎麼也到了開始行動的時刻了。」蕭茲說，德國必須確保盡可能多的烏克蘭人和其他難民學習德語並尋找工作機會。

他批評政府此前推動的「就業龍捲風」策略取得的成果不足。

蕭茲還表示，本周他在訪問烏克蘭的時候，與烏克蘭總統澤倫斯基就此事進行了「非常詳細」的交談。

蕭茲說：「他（澤倫斯基）只是告訴我，他希望幫助在德國和波蘭建立一個烏克蘭機構，幫助烏克蘭人回國或開始在德國工作，以便我們能夠朝這個方向共同努力。」

此前一天，基輔現有的重返社會部更名為民族團結部。該機構將由新任命的副總理奧列克西·切爾尼紹夫（Olexij Tschernyschow）領導，負責處理海外烏克蘭人的回國事宜。

在西方的幫助下，烏克蘭兩年半以來一直在抵御俄羅斯的入侵。據聯合國統計，近700萬烏克蘭人已逃往國外。其中超過100萬人居住在德國，其中主要是攜帶子女的婦女。超過26萬烏克蘭難民在所在國就業市場找到工作。

（德新社）

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