中菲船隻黃岩島海域又槓上 菲國不滿再提外交抗議

當世人全神關注美國總統大選結果時，位於東歐的前共產國家：摩爾多瓦也完成了總統大選。本次選舉由現任的總統桑杜（Maia Sandu）獲勝，她與一手創立的政黨——行動團結黨（PAS）被視為是親歐派，這個人口約為340萬、幾乎是歐洲最窮的小國，正在勇敢邁入歐盟的路上。

2024-12-05 17:03