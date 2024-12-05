快訊

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

周董太狂！大巨蛋「前輩」林家正也暈倒 台下大咖星光熠熠

明水氣增多降雨熱區擴大 這天再迎冷氣團探低溫！1圖看溫度變化

中菲船隻黃岩島海域又槓上 菲國不滿再提外交抗議

中央社／ 馬尼拉5日綜合外電報導
中國與菲律賓4日在有爭議的南海黃岩島又發生船隻擦撞等衝突，菲律賓外交部今天表示，已向中國提出外交抗議。圖／歐新社
中國與菲律賓4日在有爭議的南海黃岩島又發生船隻擦撞等衝突，菲律賓外交部今天表示，已向中國提出外交抗議。圖／歐新社

中國與菲律賓4日在有爭議的南海黃岩島又發生船隻擦撞等衝突，菲律賓外交部今天表示，已向中國提出外交抗議。

路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）日益不滿中國在南海的挑釁行徑，4日提出最新一次的外交抗議，在他主政之下，菲國已向中國提出將近200次外交抗議。

據菲國官員指出，菲國漁業局的船隻4日載運補給品給當時正在黃岩島（Scarborough Shoal）作業的菲律賓漁民，中國海警船卻擦撞菲國船隻並發射水砲。

菲律賓海岸防衛隊船艦還遭遇一艘中國海軍軍艦「阻擋、尾隨和危險行徑」，一名菲律賓安全官員說，這些舉動令人深感不安。

菲律賓國家安全會議（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）接受「ANC新聞頻道」（ANCNews Channel）訪問表示：「我們認為，中華人民共和國（中國）方面急遽升高態勢。」

雖然菲律賓打算維持在南海的非軍事載運補給任務，馬尼拉當局說，菲國保留調動海軍艦艇的權利。

南海 菲律賓 馬尼拉 黃岩島

延伸閱讀

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

菲國勒令線上賭博產業外籍員工 年底前離境

台海衝突升級怎辦？菲國證實有應變計畫 再提泰風導彈

菲律賓總統與副總統決裂 牽動軍變敏感神經

相關新聞

中菲船隻黃岩島海域又槓上 菲國不滿再提外交抗議

中國與菲律賓4日在有爭議的南海黃岩島又發生船隻擦撞等衝突，菲律賓外交部今天表示，已向中國提出外交抗議

摩爾多瓦通過入歐公投：歐洲「最窮小國」如何應對被俄羅斯滲透？

當世人全神關注美國總統大選結果時，位於東歐的前共產國家：摩爾多瓦也完成了總統大選。本次選舉由現任的總統桑杜（Maia Sandu）獲勝，她與一手創立的政黨——行動團結黨（PAS）被視為是親歐派，這個人口約為340萬、幾乎是歐洲最窮的小國，正在勇敢邁入歐盟的路上。

石破茂任日相已66天 超越戰後任期前三短首相

日本首相石破茂10月1日上任後，截至今天在任66天，儘管期間經歷眾議院大選慘敗，使執政黨睽違約30年在眾院成為少數，不過...

「將竭盡全力到最後一秒」危機不斷 馬克宏仍拒辭總統

法國總理巴尼耶4日遭到國會不信任動議投票，對總統馬克宏帶來又一政治打擊。這是繼今年6月國會選舉、馬克宏領導的中間派陣營失...

去隆鼻神隱2周…職權未交代理 秘魯總統涉違憲被要求下台

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年因接受隆鼻手術而神隱兩周，引發強烈爭議，儘管博魯阿爾特隆鼻是因為健康...

法國憲法49.3「責任承諾」 政府可繞過國會表決

法國憲法第49條第3章，又稱「責任承諾」，允許法國政府不經國會表決，即通過其提出的法案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。