石破茂任日相已66天 超越戰後任期前三短首相
日本首相石破茂10月1日上任後，截至今天在任66天，儘管期間經歷眾議院大選慘敗，使執政黨睽違約30年在眾院成為少數，不過他的在任天數已超越日本戰後任期前三短的首相。
日本「時事通信社」報導，日本戰後在任天數倒數三名的首相為東久邇宮稔彥的54天、羽田孜64天、石橋湛山65天。
這也代表石破茂擔任首相至昨天時，在任天數與石橋並列。內閣官房副長官橘慶一郎昨天在例行記者會上被問及此事時回應：「會以真誠與謙虛的態度，每天致力守護國民的安心與安全。」
石破茂上任之前，在任天數第四短與第五短的首相，分別是宇野宗佑的69天，以及芦田均的220天。
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