英大臣示警：若陷大規模戰爭 英軍最快6個月被摧毀
英國退伍軍人事務國務大臣卡恩斯（Alistair Carns）近日警告，如果英國被迫打一場像烏克蘭這種規模的戰爭，英軍將會在6個月至1年內被消滅。
卡恩斯表示，「在大規模戰爭中，不是有限的干預，而是像烏克蘭那樣的戰爭，按照目前的傷亡率，英軍將在6個月到1年內被完全摧毀。」
他補充說，「這並不代表我們需要一支更大的常備軍，但這確實代表我們必須能夠在危機中迅速擴大其兵力和規模。」稱預備役人員極其重要，沒有他們，英軍就無法產生大規模的戰鬥力，也無法完成各種防禦任務。
根據官方數據顯示，截至10月1日，英軍有10萬9245人，其中包括2萬5814名預備役軍人。
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