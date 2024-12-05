快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

英大臣示警：若陷大規模戰爭 英軍最快6個月被摧毀

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國退伍軍人事務國務大臣卡恩斯警告，若陷烏俄戰爭規模般戰役，英軍最快6個月被摧毀。路透
英國退伍軍人事務國務大臣卡恩斯警告，若陷烏俄戰爭規模般戰役，英軍最快6個月被摧毀。路透

英國退伍軍人事務國務大臣卡恩斯（Alistair Carns）近日警告，如果英國被迫打一場像烏克蘭這種規模的戰爭，英軍將會在6個月至1年內被消滅。

卡恩斯表示，「在大規模戰爭中，不是有限的干預，而是像烏克蘭那樣的戰爭，按照目前的傷亡率，英軍將在6個月到1年內被完全摧毀。」

他補充說，「這並不代表我們需要一支更大的常備軍，但這確實代表我們必須能夠在危機中迅速擴大其兵力和規模。」稱預備役人員極其重要，沒有他們，英軍就無法產生大規模的戰鬥力，也無法完成各種防禦任務。

根據官方數據顯示，截至10月1日，英軍有10萬9245人，其中包括2萬5814名預備役軍人。

戰爭 烏克蘭 退伍軍人

延伸閱讀

鈊象營收／11月16.71億元創同期新高 連二個月站上16億元大關

雲端授權制造成壟斷 微軟恐遭罰10億英鎊

英相施凱爾對外政策演說 重申與中國對話重要性

打臉川普？英國首相施凱爾拒絕在美國和歐盟之間選邊

相關新聞

鐵了心和梅根在美育子 哈利王子：能參與「英國禁止」活動

英國哈利王子日前參與活動時，明確表達了他想留在美國生活的強烈意願。

影╱秘魯落石砸車釀3死「疑有台灣人」！ 皮卡車瞬淪廢鐵畫面曝

秘魯利馬省日前發生一起落石意外，一輛皮卡車在山路遭巨大落石擊中，當場變形翻車，據傳事故造成3名乘客死亡，唯一倖存者為司機...

62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

法國國會議員4日表決通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議，預計巴尼耶很快就會向法國總統馬克宏...

英大臣示警：若陷大規模戰爭 英軍最快6個月被摧毀

英國退伍軍人事務國務大臣卡恩斯（Alistair Carns）近日警告，如果英國被迫打一場像烏克蘭這種規模的戰爭，英軍將...

北韓與俄羅斯深化關係 6月簽署防禦條約正式生效

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓與俄羅斯領導人6月簽署具里程碑意義的防禦條約，在兩國交換批准文件後已正式生效

宏都拉斯治安動盪 調查指每26小時有1名女性遭殺害

中美洲宏都拉斯治安敗壞，弱勢的女性更成為血腥暴力受害者。根據聯合國和宏都拉斯人權委員會（CONADEH）統計，該國平均約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。