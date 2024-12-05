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影╱秘魯落石砸車釀3死「疑有台灣人」！ 皮卡車瞬淪廢鐵畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
秘魯落石意外導致一輛皮卡車瞬間變形翻車，造成3乘客死亡。取自X
秘魯落石意外導致一輛皮卡車瞬間變形翻車，造成3乘客死亡。取自X

秘魯利馬省日前發生一起落石意外，一輛皮卡車在山路遭巨大落石擊中，當場變形翻車，據傳事故造成3名乘客死亡，唯一倖存者為司機，但傷勢嚴重正在醫院治療。如今更有消息指出，其中一名死者疑為台灣人，但相關身分訊息仍有待進一步釐清。

秘魯通訊社等報導，事件發生在當地時間2日上午8時許，位於秘魯利馬省瓦羅奇裡的中央公路98.5公里處；一輛車牌為「BZG-721」的Toyota Hilux皮卡車在山路間遭一顆巨大落石擊中，整台車瞬間變形，並翻覆在路中。

從後方行駛車輛的行車紀錄畫面顯示，一塊巨石無預警從山壁滑落，直接砸毀下方的皮卡車，警方獲報到場協助將車內4人救出，發現其中3名乘客因傷勢嚴重當場死亡，司機則是身受重傷被送往馬圖卡納醫院搶救。

報導指出，3名乘客來自台灣與中國，是到秘魯經商。目前尚不清楚死者詳細身分，台灣與中國相關單位也未證實是否是台灣或中國商人。

有報導指，該輛皮卡車登記在「Jungle Fresh Organic SAC」公司名下，從車內文件發現一份持有秘魯駕照的文件，駕照名為「Hsin Hui Chiu」，疑似正是「Jungle Fresh Organic SAC」的台灣籍總經理，但該消息尚未獲得證實。

根據初步調查，事發地區近來連日大雨，造成土石崩塌，3名死者已被送往太平間驗屍，當局正在調查落石墜落的確切原因。

秘魯 落石

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