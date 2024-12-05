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鐵了心和梅根在美育子 哈利王子：能參與「英國禁止」活動

聯合新聞網／ 綜合報導
英國哈利王子表示自己很喜歡美國的生活。路透
英國哈利王子表示自己很喜歡美國的生活。路透

英國哈利王子日前參與活動時，明確表達了他想留在美國生活的強烈意願。

根據《泰晤士報》報導，哈利王子出席紐約時報舉辦的DealBook高峰會，期間發表談話表示，自己很喜歡美國的生活，因為在這裡他可以和孩子們一起參加活動，而在英國，這些活動會因為「安全考量」而無法闔家參與。

哈利王子表示，自己正在盡力成為最好的丈夫和父親，計劃和梅根繼續在美國養育孩子們。

談及針對兒童的社群媒體禁令，哈利王子並不支持，他認為社群媒體是「特意設計成令人上癮的」，因此禁止兒童使用只會引發家庭紛爭，而不使用社群的孩子在學校可能會遭受霸凌。

哈利王子呼籲，應該提高社群媒體公司的透明度和問責制，而非禁止孩童使用社群，並表示自己很樂意和社群媒體公司的股東們合作討論如何保護兒童。

哈利王子 梅根

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