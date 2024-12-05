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北韓與俄羅斯深化關係 6月簽署防禦條約正式生效

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓與俄羅斯領導人6月簽署具里程碑意義的防禦條約，在兩國交換批准文件後已正式生效。

法新社報導，這項防禦條約生效之際，美國和南韓指控擁核北韓派遣逾萬軍人協助俄羅斯與烏克蘭作戰。

專家表示，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）渴望取得俄羅斯的先進技術和戰鬥經驗，並以派軍援助作為交換。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在訪問平壤期間，與金正恩簽署了「全面戰略夥伴關係條約」。

根據協議，如果其中一方受到攻擊，北韓與俄羅斯有義務「立即」提供軍事援助，並共同反對西方制裁。

根據報導，北韓外交部副部長金正奎（Kim JongGyu）和俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）4日在莫斯科交換批准文件後，這項防禦條約正式生效。

俄羅斯國會議員上個月一致表決通過後，蒲亭已將這項協議簽署成法；平壤則稱這項協議「作為金正恩的政令已獲批准」。

分析家表示，平壤可能利用烏克蘭作為調整其外交政策的手段。

他們說，北韓藉由派遣部隊，將自己定位成俄羅斯戰爭經濟中的武器、軍事援助和勞動力的供應者，甚至可能繞過北韓傳統盟友、相鄰的主要貿易夥伴中國。

自莫斯科2022年2月揮軍烏克蘭以來，北韓與俄羅斯持續加強軍事合作關係。

北韓因發展核武計畫，俄羅斯則因侵略烏克蘭而雙雙遭聯合國制裁。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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