越南演習爆炸12士兵傷亡 初判炸藥引信遭雷擊所致

越南第7軍區2日晚間演習時，炸藥突然爆炸導致12名士兵失蹤。越通社報導，目前大部分的士兵遺體已尋獲，初判事故原因為閃電擊中引信引發炸藥爆炸。

這起事件雖然發生在2日晚間，但官媒越通社（VNA）直到4日深夜才發布消息，且未宣告具體的傷亡人數，僅表示有12名士兵失蹤與大部分遺體已尋獲。

根據報導，越南第7軍區於12月1日至4日舉辦防禦作戰演習，訓練士兵們如何在嚴苛的天氣與複雜的地形下作戰。爆炸事件發生於2日晚間8時許，地點在南部同奈省（Dong Nai）的越南國家靶場第3區。

報導表示，士兵們當時正執行運送炸藥的任務，由於現場下大雨、打雷又閃電，一夥人暫停任務休息，炸藥卻在這時突然爆炸，多名士兵傷亡。

報導指出，爆炸事件導致12名士兵失蹤，目前大部分遺體已尋獲，相關工作仍在進行中。初步研判，事故原因為閃電擊中引信引發炸藥爆炸。