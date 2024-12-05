法總理巴尼耶因預算過不了關垮台 66年來最短命任期 繼任者難做

法國國民議會周三因為不滿總理巴尼耶提出削減赤字的預算案，投票將他趕下台，歐洲第二大經濟體恐怕就此陷入更深的政治動盪期。總統馬克宏必須再選擇另一位總理，但議會分成三個陣營，沒有一個接近執政多數，這讓他的任務變得很困難。

此次投票，勒龐（Marine Le Pen）領導的極右派政黨與帕諾（Mathilde Panot）帶頭的極左翼議員聯手，577名議員裡有過半數的331人支持不信任動議。巴尼耶才做了三個月總理，任期是1958年法國第五共和成立以來最短。

巴尼耶在沒能推動通過2025年預算案的情況下倒台——該案規劃增稅600億歐元並削減支出，以便降低今年在國內生產毛額（GDP）的占比已達6%的赤字——但他強調，法國財政的「現實不會因為譴責動議的迷惑力量而消失」。他先前警告過，如果他的預算未能過關，將引發一場金融和經濟風暴，明年的借貸成本有望超過600億歐元。

政治危機對金融市場的後續影響還有待觀察。上周，法國10年期公債的借款成本與德國相比創下12年新高，就是因為投資人擔心巴尼耶政府可能做不下去。周三投票後，歐元兌美元持平於1.052美元，反映出市場廣泛預期到這個結果。

根據熟悉馬克宏的人士，他以前挑總理可能拖延，但這次的目標是迅速行動，即使任務困難，他已準備了一份接替巴尼耶的潛在候選人名單。但不管找誰來，那人也將面臨沒有過半數議席支持卻急需通過預算的窘境，而且7月之前不可能舉行議會選舉。短期內，巴尼耶可能擔任看守總理。