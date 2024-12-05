阿根廷欲改革南方共同市場 外媒：將削弱巴西影響力

阿根廷極右翼總統米雷伊將試圖削弱巴西對南方共同市場和該集團本身的影響力，提出改變組織規則的倡議，尋求單獨與美國或任何其他國家談判貿易協定。美國明年將再次由米雷伊的盟友川普領導。

南方共同市場（Mercosur）峰會將於5日、6日兩天在烏拉圭舉行。根據巴西新聞網站UOL專欄作家查德（Jamil Chade），米雷伊（Javier Milei）將提案允許南方共同市場國家可單獨或以集團形式與世界各國談判自由貿易協定。

南方共同市場允許來自美國、中國或歐洲的物品進入阿根廷布宜諾斯艾利斯、巴西桑托斯（Santos）或該地區其他國家的港口，在集團國家之間自由流通，所以每個國家必須有相同關稅。

米雷伊認為，現在的南方共同市場模式不符合阿根廷的利益，如果不能讓組織規則變得更靈活，阿根廷願意離開該集團。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和阿根廷前總統馬克里（Maurício Macri）也試圖向南方共同市場提出類似想法，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最終中止計畫。

米雷伊希望在峰會上提交該提案，在沒有巴西參與的情况下與美國談判貿易協定。最近米雷伊在訪問美國佛羅里達州期間，已經與美國總統當選人川普（Donald Trump）的團隊就此議題進行交談。

查德評估指出，儘管米雷伊和川普之間關係友好，改變南方共同市場組織規則的倡議可能會受到阻礙，因為川普揚言將普遍提高關稅，以重塑美國的貿易關係；然而，米雷伊的計畫如果獲通過，將削弱巴西在南美地區的影響力。

另一方面，隨著中左翼奧爾西（Yamandú Orsi）最近在烏拉圭總統大選獲勝，以及巴西和巴拉圭之間的共同經濟利益，巴西政府也意圖從明年開始將米雷伊孤立在南美集團中。