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62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

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62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國國會4日表決通過對總理巴尼耶政府的不信任動議，巴尼耶政府將垮台。新華社
法國國會4日表決通過對總理巴尼耶政府的不信任動議，巴尼耶政府將垮台。新華社

法國國會議員4日表決通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議，預計巴尼耶很快就會向法國總統馬克宏請辭，是1962年時任總理龐畢度政府後，法國再有政府倒台。

法國極右派與左翼議員聯手，支持對巴尼耶及其政府的不信任動議，最終以331票過半數通過此案，超出通過所需門檻的288票。

總統府表示，馬克宏將會在5日晚間向國民發表談話，預計巴尼耶屆時會正式辭職。

巴尼耶因2日援引憲法條款，不經國會表決，強行通過作為預算案一部分的「社會保障融資法案」，觸發左翼聯盟「不屈法國」聯手極右翼國民聯盟提出不信任動議。

巴尼耶在議員表決前，呼籲他們採取負責任行動，並考慮國家的最大利益，又指國家經濟、社會、財政及金融形勢都非常困難，確信通過不信任動議，將令一切變得更嚴峻及困難，又指雖然擔任總理的使命快將結束，但能夠擔任總理為法國及人民服務是他的榮幸。

這是繼1962年戴高樂（Charles de Gaulle）擔任法國總統時，總理龐畢度（Georges Pompidou）因不信任投票下台以來首見，9月才上任的巴尼耶如今將成為法國史上任期最短總理。

路透引述3名消息人士指，馬克宏打算盡快選出人選接替巴尼耶，希望在7日巴黎聖母院舉行重啟儀式前公布總理人選。但馬克宏亦可要求巴尼耶及現任閣員留任看守政府，以便他有時間物色獲跨黨派支持的總理，令法案可順利通過。

分析指出，由於國民議會內部分裂，任何人做總理都會遇到類似巴尼耶面對的挑戰。根據規定，法國在明年7月前都不會再舉行國民議會選舉。

法國 議員 馬克宏

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