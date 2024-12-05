菲律賓海事法爭議擴大 馬來西亞提抗議

菲律賓海岸警衛隊周三（12月4日）指責中國海軍和海警船只對其在有爭議的南中國海的例行巡邏采取了 "攻擊行動"。

在馬尼拉聲稱中國在爭議水域發射水炮並"推擠"了一艘菲律賓政府船只之後，中國海岸警衛隊指責菲律賓"歪曲事實並編造虛假指控"。

近年來，菲律賓與中國的關系因南海領土爭議而惡化，中國對菲律賓船只的騷擾不斷升級。

鄰國反彈

一周前，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos）簽署了兩部新的海事法，對其海域進行了界定，並重申了其對包括南海在內的資源的權利。這些法律還規定了外國船只的固定航道，引起北京的不滿，中國隨後召見了菲律賓駐華大使。

這一新法也激怒了馬來西亞。馬來西亞外交部副部長穆罕默德·阿拉明（Mohamad Alamin）說，該法重申了馬尼拉對婆羅洲北部石油資源豐富的馬來西亞沙巴州（Sabah）的領土要求。這一訴求可以追溯到殖民時代。

中國聲稱擁有幾乎整個南中國海，盡管2016年國際海洋法仲裁法庭的一項裁決駁回了這些主張。而其他聲索國還包括越南、台灣、文萊、馬來西亞和菲律賓。

今年8月，越南和菲律賓同意深化防務和軍事關系，並在中國在爭議水域日益強硬的情況下加強海上安全合作。兩國將在年底前簽署正式協議，承諾根據國際法和平解決爭端。

馬來西亞的視角

馬來西亞戰略與國際研究所特別項目主任洛克曼（Shahriman Lockman）說，菲律賓提出與馬來西亞重疊的領土主張對吉隆坡來說是一種 "挑釁"。

"很多人往往忽略了，南海重疊的領土主張並不只是中國和東南亞國家之間的問題，還涉及東南亞聲索國之間的爭端。"他對德國之聲表示："從某種程度上講，菲律賓的主張對馬來西亞尤其具有挑釁性，因為這些主張涵蓋了位於婆羅洲的馬來西亞沙巴州。這不是一個無人居住的島嶼，而是一個擁有近400 萬人口、面積位居馬來西亞第二的州。"

聯手對抗中國不容易

洛克曼說，南海周邊每個國家都有自己的訴求，因此很難聯合起來對抗中國。"每個聲索國的具體情況都各不相同，這凸顯了一個問題，即全世界都從狹隘的視角看待這一問題，將其簡化為中國與東南亞之間的對立。"

自馬來西亞總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）2022 年上任以來，專家們認為他在將馬來西亞的結盟取向從西方轉向北京。

馬來西亞貿易部長阿齊茲（Zafrul Aziz）今年6月表示，自2009年以來，中國一直是馬來西亞的第一大貿易伙伴，與中國的貿易佔馬來西亞全球貿易額的17%，接近1000億美元。

對馬來西亞來說，維護這一經濟關系至關重要。觀察家們說，這就是為什麼馬來西亞很少反對北京在南海的主張或行動，盡管它與中國也存在長期的領土爭端。

面對"強"與"弱"

新加坡國立大學的政治學者莊嘉穎表示，在與中國的爭端中，馬來西亞通常采取較為低調的態度。他今年9月接受DW采訪時說："除了對馬尼拉與北京之間的南海爭端保持沉默外，馬來西亞也對自己與北京之間的爭端采取了更為低調的態度。針對中國海岸警衛隊船只駐扎在峇都巴丁吉阿裡（英文Luconia Shoal，盧科尼亞淺灘——譯者注）附近一事，安瓦爾呼籲馬來西亞人保持冷靜。"

但是，對菲律賓海事法的抗議可能會使馬來西亞被描繪成與"弱國"對抗的國家。

"在外部觀察者看來，馬來西亞對菲律賓海事法的反應相對迅速和公開，而其對北京抗議馬來西亞石油勘探以及對中國在沙撈越外海部署海警艦艇的反應則較為低調和隱蔽。"

莊嘉穎認為："這種行為給人的印象是，馬來西亞隨時准備向它認為相對較弱的一方施壓，即使對方是東盟成員國。但當對手更加強大、並能提供顯著的經濟機會時，就不那麼願意與之對抗了。"

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