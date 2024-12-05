左翼聯手極右翼 法總理恐被迫下台

法國國會議員四日將表決不信任動議，總理巴尼耶領導的少數聯合政府幾乎篤定將被迫下台，加深法國政治危機。

路透報導，除非最後一刻出現意外，否則巴尼耶政府將成為六十多年來首個因不信任投票而被迫下台的法國政府，與此同時，法國正在努力遏制龐大的預算赤字。

國會官員表示，辯論將於四日下午四時（台灣時間四日晚間十一時）展開，約三個小時後表決。而總統馬克宏也將結束沙烏地阿拉伯國是訪問，返回法國。

法國政府的垮台將在歐洲中心留下一個破口，畢竟德國也即將選舉，而美國總統當選人川普則還要數周才會重新入主白宮。

巴尼耶在三日的電視訪問中表示，他願與極右翼「國民聯盟」及其他政黨進行預算談判，並表示希望能挺過這場不信任投票。

他說：「這取決於各位議員們，他們對法國人民、選民、和法國都負有一份責任，而國家正處於一個相當嚴肅的時刻。」

然而，他駁斥若干黨內成員的觀點，即馬克宏應該辭職以解除危機，他說馬克宏是「我國局勢穩定的保證之一」。

正在訪問沙國的馬克宏，也被問及他可能無法做滿任期的臆測。他說：「我將竭盡全力，不辜負這份信任，直到最後一秒。」馬克宏的任期到二○二七年中，國會不能強迫他下台。

法國預算部長聖馬丁表示，推翻政府和其預算計畫，意味將出現更大赤字和更多不穩定。

法國左翼聯手極右翼後，已有足夠票數可以推翻巴尼耶政府。