韓國鐵道公社勞資談判破裂 5日起無限期罷工

中央社／ 首爾4日專電
圖為Korail人才開發中心監視系統。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
圖為Korail人才開發中心監視系統。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

在韓國計畫搭乘高鐵（KTX）等鐵路交通的旅客應注意，韓國鐵道公社（KORAIL）今天勞資談判破裂，工會將自5日起無限期罷工，公社提醒旅客應預先確認欲搭乘班次是否運行。

鐵道工會今天下午與KORAIL舉行最後協商，結果仍無法找出雙方都滿意的折衷方案，工會宣布在5日上午首班車起開始罷工。距離工會去年9月罷工，相隔1年3個月。

可能受罷工影響的路線包括首都圈1號、3號、4號線電車及京義中央線、水仁盆唐線以及KTX所有路線與一般列車班次。首都圈電車通勤時間班次預計降至平時的90%、其他時間降至75%，KTX及一般列車則將降至58%至67%左右。

為減少乘客不便，KORAIL將透過手機APP及KORAIL網站、車站站內廣播等方式加強引導，派出187名人力在通勤時間維護車站秩序。

工會表示，若社方立場改變，任何時候都歡迎重新進行協商。工會也提到3日晚間至4日凌晨發生的戒嚴又解嚴事件，表示「韓國的民主正受到威脅」，「為守護韓國民主與國民的安全，希望國民能多多關注與支持」。

罷工 鐵道

延伸閱讀

韓國最大在野黨最高委員：戒嚴令旨在避免第一夫人金建希入獄

新新併送件 新光銀工會提出三大聲明

韓國宣布戒嚴是否影響跨年韓團卡司 黃偉哲坦言昨晚沒睡好

籃球／南韓突宣布戒嚴震撼體壇！B聯賽球隊急問：能不能回日本？

相關新聞

韓國鐵道公社勞資談判破裂 5日起無限期罷工

在韓國計畫搭乘高鐵（KTX）等鐵路交通的旅客應注意，韓國鐵道公社（KORAIL）今天勞資談判破裂，工會將自5日起無限期罷...

尼泊爾與大陸簽署一帶一路架構協議 為合作計畫鋪路

尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾已與大陸簽署一份關於推進「一帶一路」倡議的架構協議。這是自兩國7年前簽署初步協議以來首次取得...

泰國南部洪災增至29死3萬多人逃離家園 預報還有豪雨

泰國官員今天表示，泰國南部嚴重洪災已迫使3萬多人逃離家園，相關罹難人數也由昨天的25人增至29人。但根據未來幾天的氣象預...

秘魯總統去年隆鼻神隱2周未告知 國會議員稱違憲要求下台

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年因接受隆鼻手術而神隱2周，今天引發強烈爭議，部分國會議員呼籲將她免職...

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

菲律賓逾70名民間團體代表今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），聚焦於數以億計披索辦公室機...

日本在野黨「國民民主黨」主席外遇 桃色風波遭停黨職3個月

日本在野黨國民民主黨今天舉行兩院議員大會，對於日前遭媒體爆料外遇的代表（黨主席）玉木雄一郎，決定祭出停止黨職3個月處分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。