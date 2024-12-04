韓國鐵道公社勞資談判破裂 5日起無限期罷工
在韓國計畫搭乘高鐵（KTX）等鐵路交通的旅客應注意，韓國鐵道公社（KORAIL）今天勞資談判破裂，工會將自5日起無限期罷工，公社提醒旅客應預先確認欲搭乘班次是否運行。
鐵道工會今天下午與KORAIL舉行最後協商，結果仍無法找出雙方都滿意的折衷方案，工會宣布在5日上午首班車起開始罷工。距離工會去年9月罷工，相隔1年3個月。
可能受罷工影響的路線包括首都圈1號、3號、4號線電車及京義中央線、水仁盆唐線以及KTX所有路線與一般列車班次。首都圈電車通勤時間班次預計降至平時的90%、其他時間降至75%，KTX及一般列車則將降至58%至67%左右。
為減少乘客不便，KORAIL將透過手機APP及KORAIL網站、車站站內廣播等方式加強引導，派出187名人力在通勤時間維護車站秩序。
工會表示，若社方立場改變，任何時候都歡迎重新進行協商。工會也提到3日晚間至4日凌晨發生的戒嚴又解嚴事件，表示「韓國的民主正受到威脅」，「為守護韓國民主與國民的安全，希望國民能多多關注與支持」。
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