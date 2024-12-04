快訊

影響力不輸金庸、張愛玲！文學界追憶瓊瑤：創造世代經典 卻拒絕進入文學史

南韓67歲國會議長「肉身翻牆」不甩軍人封鎖 敲下議事槌解除戒嚴鬧劇

尼泊爾與大陸簽署一帶一路架構協議 為合作計畫鋪路

中央社／ 加德滿都4日綜合外電報導

尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾已與大陸簽署一份關於推進「一帶一路」倡議的架構協議。這是自兩國7年前簽署初步協議以來首次取得進展，將為雙方推動合作計畫鋪路。

路透社報導，尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）自2日起在北京進行為期4天的訪問，這是他自7月宣誓就職後首次出訪，打破尼泊爾與印度這對擁有數百年淵源的國家間，將印度首都新德里作為海外出訪首站的慣例。

尼泊爾與大陸早在2017年就簽署「一帶一路」倡議的初步協議。這項倡議由大陸國家主席習近平推動，目的是透過基礎建設和貿易建立大陸與世界的聯繫。

然而，由於缺乏合作架構且難以取得尼泊爾國內各政黨的共識，因此在過去7年中，雙方一直沒有規劃或啟動任何計畫。

今天簽署的協議意味著尼中兩國將著手制定計畫細節，其中可能包括道路升級、交通廊道，以及如何為這些計畫融資。

不過債務問題在奧利的聯合政府內引起爭論，其中，奧利的主要支持者尼泊爾國大黨（NepaliCongress）反對任何依賴貸款的計畫。

尼泊爾外交部在社群媒體X發文寫道，「尼泊爾與大陸今天為『一帶一路』簽署架構協議」，但未提供具體細節。

一帶一路 中共 外交部 尼泊爾

延伸閱讀

回應南韓短暫戒嚴 陸外交部：盼韓方保障中國公民和機構安全

南韓解除戒嚴 外交部提醒國人避免參與示威活動

性侵、髒亂、落後？台作家遊印度讚嘆「泰姬瑪哈陵之美」 籲旅客不必過度擔心

打破慣例…尼泊爾總理出訪首站選陸 外媒分析「降低歷史依賴」

相關新聞

尼泊爾與大陸簽署一帶一路架構協議 為合作計畫鋪路

尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾已與大陸簽署一份關於推進「一帶一路」倡議的架構協議。這是自兩國7年前簽署初步協議以來首次取得...

泰國南部洪災增至29死3萬多人逃離家園 預報還有豪雨

泰國官員今天表示，泰國南部嚴重洪災已迫使3萬多人逃離家園，相關罹難人數也由昨天的25人增至29人。但根據未來幾天的氣象預...

秘魯總統去年隆鼻神隱2周未告知 國會議員稱違憲要求下台

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年因接受隆鼻手術而神隱2周，今天引發強烈爭議，部分國會議員呼籲將她免職...

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

菲律賓逾70名民間團體代表今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），聚焦於數以億計披索辦公室機...

日本在野黨「國民民主黨」主席外遇 桃色風波遭停黨職3個月

日本在野黨國民民主黨今天舉行兩院議員大會，對於日前遭媒體爆料外遇的代表（黨主席）玉木雄一郎，決定祭出停止黨職3個月處分，...

「對明年充滿憂慮」聯合國發起470億美元募款 警告世界正陷入火海

聯合國今天呼籲為2025年募集超過470億美元（約新台幣1兆5205億元），用於提供重要援助，並警告不斷加劇的衝突和氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。