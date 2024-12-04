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北約秘書長：俄羅斯支持北韓核計畫換取軍隊參戰

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，俄羅斯正以支持北韓飛彈和核計畫，換取平壤當局派遣軍隊參與烏克蘭戰爭。

法新社報導，呂特敦促北約成員國在俄軍沿前線取得進展之際，向烏克蘭提供足夠軍火以改變衝突走向。

呂特在北約外交部長會議後告訴記者：「俄羅斯正在為北韓的飛彈和核計畫提供支持，作為軍隊和武器的回報。」

「這些發展態勢可能會破壞朝鮮半島穩定，甚至威脅到美國。」

呂特特別著重在美國總統當選人川普重返白宮前，莫斯科和平壤聯盟對美國構成的風險。

他說：「俄羅斯、中國、北韓和伊朗間的一致性與日俱增，凸顯出我們所面臨的威脅攸關全球局勢的本質，包括持續進行的烏克蘭戰爭危害不斷在升級。」

俄羅斯 北韓

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