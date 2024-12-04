北約秘書長：俄羅斯支持北韓核計畫換取軍隊參戰
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，俄羅斯正以支持北韓飛彈和核計畫，換取平壤當局派遣軍隊參與烏克蘭戰爭。
法新社報導，呂特敦促北約成員國在俄軍沿前線取得進展之際，向烏克蘭提供足夠軍火以改變衝突走向。
呂特在北約外交部長會議後告訴記者：「俄羅斯正在為北韓的飛彈和核計畫提供支持，作為軍隊和武器的回報。」
「這些發展態勢可能會破壞朝鮮半島穩定，甚至威脅到美國。」
呂特特別著重在美國總統當選人川普重返白宮前，莫斯科和平壤聯盟對美國構成的風險。
他說：「俄羅斯、中國、北韓和伊朗間的一致性與日俱增，凸顯出我們所面臨的威脅攸關全球局勢的本質，包括持續進行的烏克蘭戰爭危害不斷在升級。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言