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吉爾吉斯與塔吉克達成協議 中亞爭議邊界劃定

中央社／ 吉爾吉斯比許凱克4日綜合外電報導

中亞鄰國吉爾吉斯與塔吉克今天宣布，雙方已就區域內最後一段爭議邊界達成劃界協議，長達數十年的領土爭端終可能因此結束。

法新社報導，零星衝突在多山的兩國邊境地區時有所聞，上述協議是在2022年9月的流血衝突發生近2年後達成，當時造成數十人死亡

這項協議是由雙方國家安全委員會首長、吉爾吉斯的塔西耶夫（Kamchybek Tashiev）和塔吉克的亞蒂莫夫（Saimumin Yatimov）共同達成。

吉爾吉斯政府表示，兩國已「達成協議，並完成吉爾吉斯－塔吉克國界剩餘區段劃定」。

在靠近塔吉克的吉爾吉斯邊境城市巴特肯（Batken）結束會議後，吉爾吉斯政府下令官員繼續處理劃界文件

吉爾吉斯政府表示，「會議在友好和相互理解的氣氛下進行」，並發布著軍裝的兩國官員握手照片。

吉爾吉斯 文件 死亡

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