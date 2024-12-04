日本在野黨「國民民主黨」主席外遇 桃色風波遭停黨職3個月

日本在野黨國民民主黨今天舉行兩院議員大會，對於日前遭媒體爆料外遇的代表（黨主席）玉木雄一郎，決定祭出停止黨職3個月處分，由代表代理執行古川元久代理主席一職。

日本放送協會（NHK）報導，玉木11月被媒體報導外遇後坦承內容「大致屬實」，由3名國民民主黨國會議員組成的倫理委員會調查是否有違倫理規則。

國民民主黨幹事長榛葉賀津也根據調查結果，在今天舉行的兩院議員大會上表示，由於玉木的行為違反政治倫理並傷害黨的名譽與信賴，提議從今天起停止玉木黨職3個月。

由於與會者無異議，一致通過玉木的處分案。在玉木停職期間，將由古川代理職務。玉木將在2025年3月4日後恢復代表身分。

玉木會後受訪時說，在這3個月期間，會以一名議員的身分誠摯且誠實地為恢復信賴等努力，「再次向對我寄予厚望的朋友、黨員及支持者等致歉」。