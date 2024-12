「對明年充滿憂慮」聯合國發起470億美元募款 警告世界正陷入火海

聯合國今天呼籲為2025年募集超過470億美元(約新台幣1兆5205億元),用於提供重要援助,並警告不斷加劇的衝突和氣候危機將使數億人陷入困境。

法新社和路透社報導,聯合國人道事務協調廳(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)負責人佛萊徹(Tom Fletcher)對記者說:「世界正處於火海中,而這就是我們滅火的方式。」他也坦言對2025年「充滿憂慮」。

隨著加薩(Gaza)、蘇丹和烏克蘭等地衝突惡化,以及氣候變遷和極端天氣造成的影響日益加重,聯合國估計全球明年將有3億500萬人需要某種形式的緊急援助。

佛萊徹說:「我們正在面對全球性的多重危機,世界上最脆弱的人群正為此付出代價。」他警告說,隨著不平等加劇,加上衝突與氣候變遷的威脅,已造成一場需求的「完美風暴」。

在發布「全球人道主義概況」(Global HumanitarianOverview)時,佛萊徹坦言,聯合國及其合作夥伴將無法觸及所有需要援助的人。

聯合國機構和其他人道組織透過年度募款,呼籲為2025年募集474億美元,略低於今年的募款目標,並表示,這筆款項足以為1億8950萬最脆弱的人群提供援助。

這次募款規模是聯合國人道事務協調廳史上第4大,但佛萊徹表示,現實上有約1億1500萬人無法獲得金援。他說:「我們必須全力專注於馳援最迫切需要幫助的人,並且要毫不妥協。」

聯合國人道事務協調廳表示,援助人員不得不做出艱難選擇,削減對敘利亞80%的糧食援助,在霍亂疫情嚴重的葉門減少供水服務。