快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

聽新聞
0:00 / 0:00

「對明年充滿憂慮」聯合國發起470億美元募款 警告世界正陷入火海

中央社／ 日內瓦4日綜合外電報導
隨著加薩、蘇丹和烏克蘭等地衝突惡化，以及氣候變遷和極端天氣造成的影響日益加重，聯合國估計全球明年將有3億500萬人需要某種形式的緊急援助。 路透社
隨著加薩、蘇丹和烏克蘭等地衝突惡化，以及氣候變遷和極端天氣造成的影響日益加重，聯合國估計全球明年將有3億500萬人需要某種形式的緊急援助。 路透社

聯合國今天呼籲為2025年募集超過470億美元（約新台幣1兆5205億元），用於提供重要援助，並警告不斷加劇的衝突和氣候危機將使數億人陷入困境。

法新社和路透社報導，聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）對記者說：「世界正處於火海中，而這就是我們滅火的方式。」他也坦言對2025年「充滿憂慮」。

隨著加薩（Gaza）、蘇丹和烏克蘭等地衝突惡化，以及氣候變遷和極端天氣造成的影響日益加重，聯合國估計全球明年將有3億500萬人需要某種形式的緊急援助。

佛萊徹說：「我們正在面對全球性的多重危機，世界上最脆弱的人群正為此付出代價。」他警告說，隨著不平等加劇，加上衝突與氣候變遷的威脅，已造成一場需求的「完美風暴」。

在發布「全球人道主義概況」（Global HumanitarianOverview）時，佛萊徹坦言，聯合國及其合作夥伴將無法觸及所有需要援助的人。

聯合國機構和其他人道組織透過年度募款，呼籲為2025年募集474億美元，略低於今年的募款目標，並表示，這筆款項足以為1億8950萬最脆弱的人群提供援助。

這次募款規模是聯合國人道事務協調廳史上第4大，但佛萊徹表示，現實上有約1億1500萬人無法獲得金援。他說：「我們必須全力專注於馳援最迫切需要幫助的人，並且要毫不妥協。」

聯合國人道事務協調廳表示，援助人員不得不做出艱難選擇，削減對敘利亞80%的糧食援助，在霍亂疫情嚴重的葉門減少供水服務。

中東 俄烏戰爭 募款 氣候變遷 聯合國

延伸閱讀

聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國

全台最高獎額動保影片徵件 六福祭50萬獎品招中小學生

菲四艦侵闖黃岩島「領海」並危險接近陸海警船 中方依規管控

中國向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖

相關新聞

「對明年充滿憂慮」聯合國發起470億美元募款 警告世界正陷入火海

聯合國今天呼籲為2025年募集超過470億美元（約新台幣1兆5205億元），用於提供重要援助，並警告不斷加劇的衝突和氣候...

中國官媒曾讚典範…紐時：梁成運從中愛國人士到美間諜

遭到中國錯誤關押(wrongfully detained)的美國公民梁成運(John Leung)，上周在美中換囚行動中...

日本東京都府擬實施週休三日 有望2025年4月上路

日本東京都知事小池百合子昨天在施政演說中表示，2025年4月起將實施都政府職員能自行選擇的「週休三日」制度，希望能支持職...

西班牙打擊犯罪祭旅遊新規 要求蒐集個資引疑慮

西班牙為打擊犯罪祭出旅遊新規，當局要求住宿與租車業者須蒐集客戶更多的個資，這項新措施引發隱私權疑慮，業者也抱怨過於官僚主...

日媒：川普重返白宮前 美防長奧斯汀擬訪問日本

日本共同社引述多名消息人士報導，美國國防部長奧斯汀正在協調最快下週訪日，並會晤日本防衛大臣中谷元。報導分析，兩國有意確認...

法國左翼聯手極右翼 總理巴尼耶下台幾成定局

法國國會議員今天將就不信任動議進行表決，幾乎可以肯定總理巴尼耶（Michel Barnier）領導的少數派聯合政府將被迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。