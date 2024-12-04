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徵收鉅款、打壓信徒 古巴侵犯宗教自由

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
古巴63名基督徒領袖近日簽署宣言，指控古巴政府對宗教自由的嚴重侵犯。示意圖／ingimage
古巴63名基督徒領袖近日簽署宣言，指控古巴政府對宗教自由的嚴重侵犯。示意圖／ingimage

拒絕禮拜場所合法化、徵收巨額罰款古巴政府不斷打壓當地基督教團體！近日，古巴63名基督徒領袖簽署宣言，指控古巴政府對宗教自由的嚴重侵犯，限制教會向當地社會提供人道援助。如今，古巴正面對國內經濟和政治動盪，美國也將其列為最嚴重侵犯人權的國家之一。

徵收巨額罰款

Evangelical Focus》報導，古巴基督徒聯盟（ACC）近日發布聲明，譴責古巴政府拒絕將特定的禮拜場所合法化，甚至對宗教領袖處以巨額罰款。事後，該宣言由63名基督徒領袖簽署，將政府的強硬措施描述為對宗教自由的嚴重侵犯。

據ACC稱，自今年以來，至少有11省份的古巴宗教團體面臨政府罰款，徵收金額超過約42000美元。聲明中寫道，古巴政府拒絕為行使結社自由等基本權利開放空間，這限制了教會向最需要幫助的人民提供支持和援助。

目前，古巴仍有九成的人民生活在赤貧之中，尤其受害最深的是女性族群。ACC指出，這些婦女面臨著沒有食物養活孩子的痛苦，非常需要當地教會的援助，而政府的鎮壓手段只會限制人民在危機中尋求解脫的機會。

打壓宗教自由

每日基督教》報導，2021年發生大規模抗議活動後，古巴政府加強對宗教自由的打壓力度，當時數千人舉行示威，反對政府應對經濟和政治挑戰的方式。對此，美國國務院也將古巴列為宗教自由「重點關注國家」，並將其與中國、伊朗和北韓等國家列為最嚴重侵犯人權的國家之一。

「幾十年來，古巴正經歷一場從未見過的危機。」全球基督教團結組織（CSW）宣傳聯合主任斯坦格爾表示，古巴政府未向獨立民間社會開放空間，反而加強了對權利自由的限制。如今，這些罰款是在古巴正面臨嚴重的經濟動盪、自然災害和頻繁停電的情況下所徵收。

史坦格爾呼籲，CSW與古巴基督徒聯盟站在一起，敦促古巴政府尊重基本人權，特別是《世界人權宣言》第十八條所保障的宗教或信仰自由權。

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人權 古巴 罰款

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