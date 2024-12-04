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法國左翼聯手極右翼 總理巴尼耶下台幾成定局

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
法國幾乎可以肯定總理巴尼耶領導的少數派聯合政府將被迫下台。路透
法國幾乎可以肯定總理巴尼耶領導的少數派聯合政府將被迫下台。路透

法國國會議員今天將就不信任動議進行表決，幾乎可以肯定總理巴尼耶（Michel Barnier）領導的少數派聯合政府將被迫下台，進而加深歐元區第2大經濟體的政治危機。

路透社報導，除非最後一刻出現意外，否則巴尼耶政府將成為60多年來首個因不信任投票而被迫下台的法國政府，與此同時，法國正在努力遏制龐大的預算赤字。

國會官員表示，辯論將於下午4時（格林威治時間15時）展開，約3個小時後進行表決。而總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也將結束沙烏地阿拉伯國是訪問，返回法國。

法國政府的垮台將在歐洲中心留下一個破口，畢竟德國也即將選舉，而美國總統當選人川普則還要數週時間才會重新入主白宮。

巴尼耶在昨晚的黃金時段電視訪問中表示，他仍願意與瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的極右翼「國民聯盟」（National Rally）及其他政黨進行預算談判，並表示希望自己能夠挺過這場不信任投票。

他說：「這取決於各位議員們，他們對法國人民、選民、和法國都負有一份責任，而國家正處於一個相當嚴肅的時刻。」

巴尼耶警告，大局瀰漫著「很多緊張情緒…很多不公的感受，很多憤怒的感覺」，「我們必須審慎以對」。

然而，他駁斥若干黨內成員的觀點，即馬克宏應該辭職以解除危機，他說總統是「我國局勢穩定的保證之一」。

正在訪問沙國的馬克宏，也被問及有關他可能無法做滿任期的臆測。

法國媒體引述他的話說：「我將竭盡全力，不辜負這份信任，直到最後一秒。」馬克宏的任期到2027年中，國會不能強迫他下台。

法國預算部長聖馬丁（Laurent Saint-Martin）表示，托翻政府和其預算計畫，意味將出現更大赤字和更多不穩定。

法國左翼聯手極右翼後，已有足夠票數可以推翻巴尼耶政府，瑪琳．雷朋已經證實她的政黨將投票支持左翼聯盟的不信任案。

投票 法國 馬克宏

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