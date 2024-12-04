快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

聽新聞
0:00 / 0:00

納米比亞選出首位女性領袖 執政黨總統與國會雙贏

中央社／ 溫荷克3日綜合外電報導
納米比亞現任副總統內通博·南迪-恩代特瓦在11月27日舉行的總統選舉中獲勝，她由此成為納米比亞歷史上首位女總統。新華社資料照
納米比亞現任副總統內通博·南迪-恩代特瓦在11月27日舉行的總統選舉中獲勝，她由此成為納米比亞歷史上首位女總統。新華社資料照

納米比亞選舉委員會今天公布的結果顯示，執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）候選人南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）當選總統，成為納米比亞第一位女性領導人。

綜合路透社與法新社報導，選舉委員會的結果顯示，現任副總統南丁戴特瓦以略高於57%的選票勝出，主要反對派「獨立愛國者變革黨」（IPC）候選人伊圖拉（Panduleni Itula）以25.5%居次。

位於非洲南部的納米比亞礦產資源豐富，1990年脫離當時施行種族隔離制度的南非宣布獨立，此後均由西南非人民組織執政。

現年72歲的南丁戴特瓦勝選後表示，「納米比亞投票支持和平與穩定。」

南丁戴特瓦於1960年代加入西南非人民組織，當時這個組織正在爭取獨立。納米比亞民主化之後，南丁戴特瓦擔任許多高層職務，包括外交部長。

納米比亞選民另外也在11月27日的這場選舉選出國民議會（National Assembly）。西南非人民組織在96個席次中贏得51席占有多數；獨立愛國者變革黨拿下20席。

由於選票用紙短缺等後勤與技術問題，隊伍大排長龍，投票時間延至11月30日截止。部分選民在投票第一天等待長達12小時後選擇放棄。獨立愛國者變革黨表示，這是故意阻擾選民的行為，他們不會接受選舉結果。

67歲的伊圖拉上週表示，選舉存在「大量舞弊」。

監督選舉的一個南非洲人權律師組織同樣表示，投票所的延誤是蓄意且廣泛存在的問題。

納米比亞選舉委員會承認投票規畫有瑕疵，包括選票用紙短缺以及選民登記用的平板電腦過熱。

納米比亞選舉委員會今天表示，近150萬名登記選民中有近77%參與了總統選舉。

南非 投票

相關新聞

北韓抹黑物資氣球有病毒！民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」

北韓警告民眾南韓物資氣球受到病毒汙染，一旦發現應立即通報、避免接觸；不過許多北韓人不買單，私下瘋搶氣球中的外幣和零食，而...

納米比亞選出首位女性領袖 執政黨總統與國會雙贏

納米比亞選舉委員會今天公布的結果顯示，執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）候選人南丁戴特瓦（Netumbo Nandi...

美加澳紐警告 中國駭客入侵全球多家電信供應商

美國、澳洲、加拿大及紐西蘭的安全當局今天聯合警告，中國相關的網路威脅已入侵多家全球主要電信供應商的網路。他們發布強化資通...

美政權交接之際尹錫悅出險招 戒嚴恐加速政治生命終結

南韓45年來首度頒發的戒嚴令只維持6小時就被撤回，宛如鬧劇一場。國會全票反對，尹錫悅可以不當一回事，但正逢政權交接的美國態度，尹錫悅不能不顧。國內支持度跌破二成，美國總統當選人川普希望和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩好好聊聊，讓猛抱美日大腿、與北韓、北京交惡的尹錫悅兩頭空。尹錫悅兵行險招，攘外必先安內，祭出戒嚴令，後座力恐非其所能承受……

法國政盪 倒閣機率升高

在法國極右派領袖領雷朋領導的國民聯盟（National Rally）與左翼聯盟領軍下，法國國會3日對總理巴尼耶領導的內閣...

北約警告川普 烏若屈服俄 有利陸侵台

北約組織秘書長呂特二日警告美國總統當選人川普，若烏克蘭被迫簽署有利俄羅斯的和平協議，美國將面臨來自中國大陸、伊朗和北韓的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。