納米比亞選出首位女性領袖 執政黨總統與國會雙贏

納米比亞選舉委員會今天公布的結果顯示，執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）候選人南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）當選總統，成為納米比亞第一位女性領導人。

綜合路透社與法新社報導，選舉委員會的結果顯示，現任副總統南丁戴特瓦以略高於57%的選票勝出，主要反對派「獨立愛國者變革黨」（IPC）候選人伊圖拉（Panduleni Itula）以25.5%居次。

位於非洲南部的納米比亞礦產資源豐富，1990年脫離當時施行種族隔離制度的南非宣布獨立，此後均由西南非人民組織執政。

現年72歲的南丁戴特瓦勝選後表示，「納米比亞投票支持和平與穩定。」

南丁戴特瓦於1960年代加入西南非人民組織，當時這個組織正在爭取獨立。納米比亞民主化之後，南丁戴特瓦擔任許多高層職務，包括外交部長。

納米比亞選民另外也在11月27日的這場選舉選出國民議會（National Assembly）。西南非人民組織在96個席次中贏得51席占有多數；獨立愛國者變革黨拿下20席。

由於選票用紙短缺等後勤與技術問題，隊伍大排長龍，投票時間延至11月30日截止。部分選民在投票第一天等待長達12小時後選擇放棄。獨立愛國者變革黨表示，這是故意阻擾選民的行為，他們不會接受選舉結果。

67歲的伊圖拉上週表示，選舉存在「大量舞弊」。

監督選舉的一個南非洲人權律師組織同樣表示，投票所的延誤是蓄意且廣泛存在的問題。

納米比亞選舉委員會承認投票規畫有瑕疵，包括選票用紙短缺以及選民登記用的平板電腦過熱。

納米比亞選舉委員會今天表示，近150萬名登記選民中有近77%參與了總統選舉。