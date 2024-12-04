美加澳紐警告 中國駭客入侵全球多家電信供應商

美國、澳洲、加拿大及紐西蘭的安全當局今天聯合警告，中國相關的網路威脅已入侵多家全球主要電信供應商的網路。他們發布強化資通訊基礎設施安全指南，提出一系列改善網路安全的建議。

美國國土安全部所屬的網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）等單位與澳洲網路安全中心（Australian CyberSecurity Centre）、加拿大網路安全中心（CanadianCentre for Cyber Security）、紐西蘭國家網路安全中心（New Zealand’s National Cyber Security Centre）今天聯合就中國的網路威脅行為發出警告。

他們指出，中國相關的網路威脅已經入侵多家全球主要電信供應商的網路，以進行大規模且關係重大的網路間諜活動。同時並發布如何防止惡意入侵的指南。

這些單位在指南指出，截至目前，這些攻擊主要利用受害者系統中既已存在的漏洞，尚未發現新的攻擊手法。只要修補系統中的漏洞，並加強整體安全防護，就能有效降低系統被入侵的機會，並減少攻擊帶來的影響。

此外，CISA網路安全執行助理主任葛林（JeffGreene）今天指出，與中國政府有關的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）入侵數家美國網路業者的攻擊事件，最早自今年春末或夏初就被發現，安全威脅目前仍然存在。

美國新聞網站Politico報導，葛林強烈建議美國民眾「使用加密通訊」，以確保自身的通訊安全，執法當局目前仍在全力追查相關事件，由於涉及的網路攻擊範圍廣泛，還有許多未知之處，無法完全確認是否已徹底清除所有的網路安全威脅。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）在9月揭露，「鹽颱風」侵入美國數家網路業者，其背後與中國有關的駭客滲入美國寬頻網路，目的是留在有線與寬頻系統業者的傳輸架構裡，以便獲取大數據或進行網攻。

Politico報導，包括AT&T、Verizon和T-Mobile在內的多達80家美國電信公司和網路服務供應商，可能在「鹽颱風」駭客攻擊中遭滲透。