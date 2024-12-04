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南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

南韓國會通過解除戒嚴決議案 宣布戒嚴令無效

聯合報／ 國際中心／即時報導
南韓國會官員4日看著直播畫面，顯示議長禹元植敲下議事槌，宣布國會通過決議要求解除戒嚴。歐新社
南韓國會官員4日看著直播畫面，顯示議長禹元植敲下議事槌，宣布國會通過決議要求解除戒嚴。歐新社

韓聯社報導，南韓國會4日召開會議，表決通過要求解除戒嚴的決議案，決議通過後，國會議長禹元植宣布戒嚴令無效。

300名國會議員中共有190名出席會議，上述決議案以全票贊成獲得通過。執政黨國民力量18名議員和在野陣營172名議員與會，全數投下贊成票。

國會議長禹元植表示，根據國會的表決，總統須立即解除戒嚴，「戒嚴令現已無效，請國民放心，國會將保護國民、捍衛民主」。

尹錫悅3日發表談話，宣佈實施緊急戒嚴，稱將剿滅親北韓勢力，維護自由憲政秩序。

根據南韓憲法規定，國會過半數議員要求總統解除戒嚴時，總統須予以解除。

南韓 尹錫悅

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反制尹錫悅：南韓國會緊急投票，過半數贊成「解除戒嚴」，宣告戒嚴無效

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