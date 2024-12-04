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南韓戒嚴司令宣布禁止一切政治活動 以維護民主自由
南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，任命陸軍參謀總長朴安洙出任戒嚴司令部司令。韓聯社報導，朴安洙3日發佈「戒嚴司令部佈告令（第一號）」，禁止國會、地方議會、政黨活動，禁止政治結社、集會、示威等一切政治活動。
朴安洙說，這項3日23時針對南韓全境發布的命令，目的是確保國家不受反國家勢力顛覆威脅，維護自由民主和國民安全。
朴安洙宣布，禁止一切否定或企圖顛覆自由民主體制的行為；禁止假新聞、操縱輿論、虛假炒作；所有新聞與出版活動受到戒嚴司令部監控。
他還說，禁止助長社會混亂的罷工、怠工、集會行為，並要求所有醫務人員，包括實習、住院醫師等，必須在48小時以內返回工作崗位，違者將依據《戒嚴法》處置。
根據南韓《戒嚴法》第九條，戒嚴司令部可對違反者直接進行拘留、拘押、查抄，並根據《戒嚴法》第十四條罰則予以處置。
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