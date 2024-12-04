南韓戒嚴司令宣布禁止一切政治活動 以維護民主自由

《牛津字典》12月2日公布2024年度代表字「brain rot」，中文略可譯為「大腦腐蝕」或「腦爛」，意指接收太多瑣碎資訊而造成大腦吸收與思考能力下降。儘管這樣的焦慮在電視時代已經存在，但仍反映出傳播科技對人類世界的影響，仍透過社群媒體繼續加劇。

2024-12-03 15:24