北約警告川普 烏若屈服俄 有利陸侵台

北約組織秘書長呂特二日警告美國總統當選人川普，若烏克蘭被迫簽署有利俄羅斯的和平協議，美國將面臨來自中國大陸、伊朗和北韓的可怕威脅。

呂特接受金融時報採訪時表示，美國對手之間日益加深的關係危及美國，川普應與北約合作並繼續支持烏克蘭。

呂特點出俄羅斯向北韓提供飛彈技術和金援伊朗的風險，以及台灣問題。他說，如果烏克蘭沒有達成一項好協議，大陸國家主席習近平「未來可能會有其他想法」。

呂特表示，「我們不能放任出現這樣的情況：北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭、習近平和伊朗互相友好，因為我們達成一項對烏克蘭不利的協議，而從長遠來看，這不僅對歐洲，且對美國，都將會構成可怕的安全威脅。」

呂特稱，他十一月廿二日在佛州會議上向川普闡述這點，目的是說服他繼續與西方盟友接觸合作，並繼續支持烏克蘭。

呂特當時向川普說，「看看現在俄羅斯向北韓運送的飛彈技術，這不僅對南韓、日本，且對美國本土也構成可怕威脅。」呂特並指伊朗獲得俄羅斯金援以換取飛彈和無人機技術，間接支持真主黨和哈瑪斯，擴大衝突地區 。

呂特並警告，「習近平正非常仔細觀察這件事的後果」。他顯然擔心，如果俄羅斯被允許占領烏克蘭大部分地區，習近平可能會更有底氣對台灣動武。

川普對俄烏戰爭和平計劃的細節仍不清楚，但他挑選的烏克蘭和平特使凱洛格曾提議沿現有前線凍結戰爭，並推遲烏克蘭加入北約的訴求。

烏克蘭希望在本月三日至四日舉行的北約部長會議上收到加入北約的邀請，但不願具名的外交人士指出，目前沒有跡象顯示卅二個成員國達成共識。

另外，美國總統拜登政府趕在即將卸任前，加緊向烏克蘭提供更多支援，美國國務卿布林肯二日宣布，美國將向烏克蘭提供總值七點二五億美元（約台幣二百卅六億元）的軍事援助，包括刺針飛彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、無人機及反步兵地雷等裝備，強調「美國與超過五十個國家團結一致，確保烏克蘭擁有抵禦能夠俄羅斯侵略所需的能力」。

這批軍援包括美國數十年來首次出口的地雷。布林肯強調，這批地雷是「非持久性」，地雷配備的電池耗盡就失去殺傷力，與傳統地雷不同，不會對平民構成長期威脅。