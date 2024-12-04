法國政盪 倒閣機率升高

在法國極右派領袖領雷朋領導的國民聯盟（National Rally）與左翼聯盟領軍下，法國國會3日對總理巴尼耶領導的內閣發動信任投票，希望讓巴尼耶內閣最快4日倒台，預料將帶給歐元廣泛貶值的壓力。歐洲股匯市3日盤中則主要受到美國聯準會（Fed）的降息前景牽動而回升，德國DAX指數更歷來首度漲破2萬點。

巴尼耶日前運用一個憲法機制，2日引用憲法49.3條的機制，允許不得民心的撙節預算案無須國會表決就能行使，強渡關山，促使極右派的國民聯盟和極左派聯盟攜手，對巴尼耶內閣發動信任投票。若信任投票動議獲通過，巴尼耶內閣將是1958年第五共和成立以來，最短命的內閣。

巴尼耶則警告，法國已到面對「真相的時刻」，若他被扳倒，金融市場將出現一場「風暴」，「究竟是要讓國家具備負責任的財政法律，還是將進入無所依循的處境，將由你們決定」。

若巴尼耶內閣被推翻，將由看守內閣管理政府事務，但由於預算案依然停擺，政府可能行使緊急預算案以避免政府關門；此時馬克宏須任命新總理，但憲法對此並未明訂期限。

目前的時機對法國財政尤其危險，因為政府必須在年底時有預算可用，或首度利用緊急法案以避免政府關門。法國財政部2日表示，若內閣在未來幾天內倒台，並依賴緊急立法，須繳納所得稅的家庭將增加38萬戶，另外1,800萬戶將適用更高稅率，政府不可能對農民提供緊急援助，也無法落實增雇警力計畫。

由於法國預算前景未定，過去一周來投資人持續拋售法債，歐元也持續面臨壓力。彭博策略師認為，法國政治動盪、再加上德國明年2月將舉行大選等不確定性，可能迫使歐洲央行（ECB）加速降息，將造成歐元對廣泛貨幣貶值，不只是對美元。