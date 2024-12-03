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南韓緊急宣布戒嚴！尹錫悅稱為保護自由與憲政秩序 韓元急貶

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韓聯社晚間快訊！南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴令

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尹錫悅晚間發布緊急戒嚴令 防止親北韓勢力剝奪自由

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社

南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。

南韓先驅報報導，尹錫悅在記者會上表示，宣布戒嚴令是要防止親北韓勢力剝奪南韓國民的自由和幸福。

【中央社／首爾3日專電】

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

尹錫悅在談話中指出，國會在現任政府上任後已提出22件針對政府官員的彈劾案，且有10件是在今年6月選出新任國會議員後提出，「是全世界任何國家都空前絕後的狀況」。

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