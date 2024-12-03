法國極右派揚言支持不信任動議 倒閣危機恐難化解

法國今天準備面臨新的政治動盪，國會在野議員打算支持本週將對總理巴尼耶提出的不信任動議，恐使上任僅3個月的政府垮台。法國朝野針對明年預算案的對峙已引起金融市場不安。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）關鍵成員法國政局不穩已持續數月，源自總統馬克宏（EmmanuelMacron）為阻止極右派勢力推進，提前在今年夏天舉行國會選舉，卻弄巧成拙未能產生決定性結果；他9月任命現年73歲的巴尼耶（Michel Barnier）領導少數政府，此後朝野關係持續緊繃，最新預算案僵局使得政局更加不穩。

巴尼耶昨天動用行政權，在國會不經投票通過具爭議性的社會福利預算法案。法國極左派在野黨「不屈法國」（France Unbowed，LFI）其後表示，他們會在國會提出對閣揆的不信任動議。

法國極右派關鍵人物雷朋（Marine Le Pen）的政黨「國民聯盟」（National Rally，RN）曾要求巴尼耶政府對2025年預算案做出更多讓步，如今也表示會支持倒閣動議。

法國國會消息人士透露，不信任案投票預期會在明天下午進行。屆時將有2份動議交付表決，其中極右派提出的那份不太可能通過，極左派提出的看來則會在國民聯盟議員支持下過關。

法國「費加洛報」（Le Figaro）發表社論，稱雷朋「將造成法國陷入重大的政治和金融未知情況」。

正在訪問沙烏地阿拉伯的馬克宏，至今則似乎像這場危機的旁觀者，引發有些聲音質疑他是否應該辭職來打破僵局。