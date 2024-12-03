美國駐日太空軍將成立 指揮官盼提升對中俄威懾力

美國駐日本太空軍將於明天成立，美軍印度洋-太平洋太空司令部指揮官馬斯塔利爾准將今天表示，為提升針對中國、北韓和俄羅斯的威懾力，日美需要在太空領域推進合作。

共同社報導，馬斯塔利爾（Anthony Mastalir）在日本東京都橫田基地向媒體強調，為提高太空監視和飛彈警戒能力，美國駐日太空軍「將向日本提供建議與專業知識，成為強化協同工作能力的重要據點」。

據報導，美國駐日太空軍司令部設在橫田基地，由數十名隊員組成，與日本航空自衛隊的太空作戰群（東京都府中基地）合作。

馬斯塔利爾指出，在自衛隊和美軍致力提升指揮統制的情況下，太空的重要性隨之增加，「對於維持威懾力、應對競爭、危機和紛爭而言，駐日太空軍不可或缺」。

他分析，中國推動開發反衛星武器（ASAT），為了能夠遠距攻擊美軍航艦，提高了通過衛星確認目標位置訊息的能力。他表示：「為了在利用太空的攻擊中保護戰力，我們需要確保在太空的優勢。」

他還提及，在烏克蘭議題深化關係的俄羅斯和北韓，也是印太地區令人擔憂的因素。美國駐日太空軍也將與美國駐南韓太空軍合作，力圖更加準確地掌握朝鮮半島動向。

太空軍是陸、海、空軍、陸戰隊及海岸防衛隊後，美軍第6個軍種。美國太空軍2022年11月在夏威夷啟用印太太空司令部，管理整個印太地區的軍事太空行動。2022年12月，美國太空軍也在南韓成立區域指揮部。