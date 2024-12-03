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南韓突發戒嚴令：國會外已有抗議人潮集結反對總統

劉家昌批宋楚瑜不手軟 一封道歉信讓宋放下恩怨

南韓宣布緊急戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展

日防衛省：俄軍潛艦首次通過 與那國島附近海域

中央社／ 東京3日專電

日本防衛省統合幕僚監部今天表示，2艘俄國海軍潛艦今天通過沖繩縣與那國島和西表島之間海域，這是首次確認俄軍潛艦通過該海域。防衛省表示，對俄羅斯在日本周邊愈來愈頻繁的活動感到憂心。

根據統幕發布資料，海上自衛隊今天上午8時左右，在與那國島以南約50公里海域發現了一艘俄軍基洛級（Kilo）改良型潛艦與一艘救難艦。兩艘艦艇隨後持續朝東北方向航行，穿越與那國島和西表島之間海域。

統幕稱，當時潛艦處於浮出水面的狀態，並沒有進入日本領海。海自補給艦「濱名號」（はまな）以及P-3C反潛機對艦艇進行警戒監視。

日本 潛艦 與那國島

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