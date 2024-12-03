通訊電纜再損壞 芬蘭警方暫未以蓄意破壞調查

芬蘭境內2條連接芬蘭與瑞典之間的通訊電纜2日晚間傳出損壞，芬蘭警方發布新聞稿表示，目前懷疑其中一條是疏失造成，目前並未針對蓄意破壞展開調查。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，這2條出現損壞的通訊電纜，分別在芬蘭南部靠近首都赫爾辛基（Helsinki）的城市埃斯波（Espoo）與維提（Vihti），影響了約6000戶私人用戶與100多個公司用戶，但目前大多數的用戶網路都已經恢復使用。

這2條電纜屬於GlobalConnect這家公司，他們表示，其中一條電纜是工程中因為挖掘工作疏失而損壞，另外一條電纜損壞的原因尚未確定，但目前已修復好其中一條電纜，另外一條也正在全力修復當中。

芬蘭警方並沒有針對蓄意破壞展開調查，但跟芬蘭當局密切合作了解狀況中，芬蘭通訊部長雷納（LuluRanne）表示，相關部會與電纜公司正在合力調查，雷納表示會嚴肅看待這個事件。

在11月17、18日發生的波羅的海海底電纜損壞事件讓波羅的海各國對於電纜損壞高度謹慎。瑞典方面並沒有因為電纜受損而受到影響，瑞典民防部部長波林（Carl-Oskar Bohlin）也對瑞典媒體表示，瑞典政府嚴肅看待這起事件，並已跟相關部會聯繫，會繼續了解事件的後續發展。

海底電纜破壞事件在瑞典國內受到高度關注，瑞典日報（Svenska Dagbladet）在11月21日的相關報導中引用2023年馬祖與台灣之間2條電纜遭到中國船隻破壞造成馬祖居民網路通訊受阻甚至停擺將近一個月的例子，警告中國利用「灰色地帶戰術」試圖造成緊張情勢甚至讓情勢升溫至備戰狀態，複合戰也是這種灰色地帶戰術的其中一種形式。

中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）疑似破壞連接瑞典、立陶宛以及連接芬蘭、德國的海底通訊電纜，目前這艘船停滯在丹麥經濟水域，由北約成員國的海軍船艦監視，瑞典要求這艘船返回瑞典海域接受調查。

瑞典要求中國合作調查，中國表態願意協助調查，而中國的盟友俄羅斯則否認涉及此事故。