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韓聯社晚間快訊！南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴令

機上4成旅客失聯！越南38人疑跳機 南韓濟州島當局尋人中

中央社／ 河內3日專電
圖為南韓濟洲國際機場大廳。新華社資料照
圖為南韓濟洲國際機場大廳。新華社資料照

韓國正在尋找38名透過免簽政策入境濟州島的越南旅客下落，他們失去了聯繫，也沒有搭乘返回越南的航班。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，韓國濟州島旅遊管理機關今天證實，11月14日搭乘包機抵達濟州島的90名越南旅客中，有38人在11月17日最後一個行程上突然與外界失去聯繫、下落不明。

這群旅客來自越南的芽莊（Nha Trang），依據免簽政策入境韓國濟州島。這項免簽政策適用於包括來自越南等64個國家的旅客，旅客最多可以在島上停留30天。

濟州島旅遊管理機關表示，在發現有38名旅客並未出現搭乘返回越南的回程航班時，負責帶團的旅行社並未依據規定在14天內向當地官方通報。

濟州島官方正在調閱監視器來尋找這群越南旅客，待12月14日30天免簽政策到期時，這群越南旅客將被視為非法居留。

免簽 南韓 失聯 越南

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