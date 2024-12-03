快訊

南韓突發戒嚴令：國會外已有抗議人潮集結反對總統

劉家昌批宋楚瑜不手軟 一封道歉信讓宋放下恩怨

南韓宣布緊急戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展

喬治亞首都抗議不斷 衛生部：最新示威活動26人受傷

中央社／ 特比利西3日綜合外電報導

喬治亞衛生部今天表示，在最近一晚的反政府抗議中有26人受傷，其中多數為示威者。

法新社報導，自10月有爭議的國會選舉以來，喬治亞一直深陷政治危機，數以萬計親歐盟示威者最近幾天走上街頭，抗議執政黨「喬治亞之夢」（GeorgianDream）。

自喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）上週宣布，政府不會在2028年之前尋求展開加入歐盟的談判後，昨天已是首都特比利西（Tbilisi）連續第5天發生大規模抗議活動。

喬治亞衛生部表示，「26人，包括23名示威者和3名內政部代表（指執法人員）」昨天被送往醫療機構接受治療。

衛生部補充說，「傷勢皆不危及生命」，並提到部分傷患「仍在接受醫療照護」。

一些西方國家批評特比利西當局，認為警方對示威活動過度強硬。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）昨天表示，他對執法部門「不成比例」地使用武力表示關切。

鎮暴警察與大多為年輕人的示威者連夜對峙，警方對數以百計抗議者使用催淚瓦斯，抗議者則以投擲煙火回應。

歐盟

延伸閱讀

喬治亞抗議不斷 民眾盼遠離俄羅斯

喬治亞示威愈演愈烈 親歐示威民眾與警察爆衝突

為何阻擋烏克蘭加入北約？ 德國前總理梅克爾回憶錄吐真相

針對男性的宵禁法！夜晚只有女性能外出是沒有危險的烏托邦？

相關新聞

北韓抹黑物資氣球有病毒！民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」

北韓警告民眾南韓物資氣球受到病毒汙染，一旦發現應立即通報、避免接觸；不過許多北韓人不買單，私下瘋搶氣球中的外幣和零食，而...

南韓民眾反對戒嚴聚集國會外 與軍警衝突

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，以保護自由與憲政秩序。戒嚴司令部立即成立，宣布禁止集會示威和國會活動，違反者可直接拘留。但反...

被網路腐蝕成腦爛？英國《牛津字典》2024代表字「brain rot」

《牛津字典》12月2日公布2024年度代表字「brain rot」，中文略可譯為「大腦腐蝕」或「腦爛」，意指接收太多瑣碎資訊而造成大腦吸收與思考能力下降。儘管這樣的焦慮在電視時代已經存在，但仍反映出傳播科技對人類世界的影響，仍透過社群媒體繼續加劇。

南北韓應該統一？ 智庫民調：全球50%認為「必須實現」

韓聯社報導，南韓智庫12月3日公布一項調查指出，全世界有約5成的人認為南韓與北韓應該要統一，且有23%視統一為「必然」，...

通緝俄羅斯、以色列等國領袖 ICC院長坦言受威脅

國際刑事法院（ICC）因針對俄羅斯總統普亭與以色列總理內唐亞胡等人發布逮捕令而受到矚目，院長赤根智子昨天表示，「（ICC...

左右派都不挺 法國內閣恐短命解散

法國總統馬克宏的少數執政困境，恐會延續到他卸任！他在9月才組成的內閣2日面臨瓦解危機，國會反對黨不分左右都反對總理巴尼耶的預算案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。