喬治亞首都抗議不斷 衛生部：最新示威活動26人受傷
喬治亞衛生部今天表示，在最近一晚的反政府抗議中有26人受傷，其中多數為示威者。
法新社報導，自10月有爭議的國會選舉以來，喬治亞一直深陷政治危機，數以萬計親歐盟示威者最近幾天走上街頭，抗議執政黨「喬治亞之夢」（GeorgianDream）。
自喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）上週宣布，政府不會在2028年之前尋求展開加入歐盟的談判後，昨天已是首都特比利西（Tbilisi）連續第5天發生大規模抗議活動。
喬治亞衛生部表示，「26人，包括23名示威者和3名內政部代表（指執法人員）」昨天被送往醫療機構接受治療。
衛生部補充說，「傷勢皆不危及生命」，並提到部分傷患「仍在接受醫療照護」。
一些西方國家批評特比利西當局，認為警方對示威活動過度強硬。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）昨天表示，他對執法部門「不成比例」地使用武力表示關切。
鎮暴警察與大多為年輕人的示威者連夜對峙，警方對數以百計抗議者使用催淚瓦斯，抗議者則以投擲煙火回應。
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