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英媒：財相里夫斯預計 2025年1月中旬訪問中國

中央社／ 倫敦3日專電

英國「天空新聞網」（Sky News）援引官方消息人士說法報導，財政大臣里夫斯預計明年中旬訪問中國、共同主持英中經濟財金對話，英國財政部官員已進入確認最終細節階段。

報導指出，里夫斯（Rachel Reeves）預計明年1月13日當週訪中，也就是美國總統當選人川普（DonaldTrump）20日就職典禮前一週。屆時英國企業界也會組代表團，在中國舉行金融產業峰會。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年11月中旬與中國國家主席習近平在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談時，確認里夫斯將於「明年初」訪中、展開英中經濟財金對話（EFD），以探索更多投資計畫及英國企業享有更公平待遇的可能性。英中最近一次舉行EFD是2019年在倫敦，當時是第10屆。

「天空新聞網」報導，外界多預期川普政府將對中廣泛提高進口關稅、恐導致美中貿易戰進一步擴大；同時，美國與歐盟皆對中國電動車增稅。隨著英中EFD於明年1月登場，英國的對中經貿政策、以及在中國電動車議題上是否跟進美國與歐盟，勢必引發關注。

官方消息人士告訴「天空新聞網」，英中EFD確切登場日期仍有可能變動。財政部則婉拒進一步評論。

里夫斯曾在今年7月上任不久後接受媒體專訪時說，英國是一個小型的開放貿易經濟體，受益於與世界各國的貿易連結，包括與中國的連結。英國將盡可能與各國進行貿易、合作，並在重要領域提出挑戰。

英國首相府11月指出，英國將尋求與中國建立明智（sensible）、務實、嚴肅、穩定的接觸往來。即便有價值觀差異，與其他國家建立「務實夥伴關係」對促進英國國家利益、以及促使各界在應對全球挑戰方面取得應有進展，至關重要。英中可在氣候和經濟成長議題，以及促進「國際局勢穩定」進行合作。

施凱爾昨天晚間在倫敦金融城市長晚宴（LordMayor's Banquet）發表年度對外政策演說時提到，他「有決心」持續與中國對話。

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