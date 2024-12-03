俄羅斯潛艦現蹤南海與中國聯手？ 菲律賓：暫不能下定論

一艘俄羅斯柴電攻擊潛艦最近現蹤菲國位於南海的專屬經濟區（EEZ），引起外界關切。菲律賓軍方認為這是單一事件，尚不能對中俄在南海是否有軍事合作關係下定論。

11月28日，菲律賓西軍區司令部在菲律賓中北部西明多羅省（Occidental Mindoro）以西大約80海里的海域，監測到一艘浮出水面的俄羅斯攻擊潛艦，位於菲律賓200海里專屬經濟區範圍內。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，這艘俄羅斯柴電潛艦附近8至10海里處，還有一艘俄羅斯救援艦和一艘俄羅斯補給艦，根據現場情況猜測，俄羅斯潛艦可能是在加油或是進行小幅維修。

他坦承，俄羅斯潛艦是在浮起後才被發現，菲律賓偵察水下威脅的能力依然薄弱，海軍已建議提升反潛能力，包括兩艘具備海、陸、空與太空戰力的現代化驅逐艦。

崔尼代也提到，根據聯合國海洋法公約（UNCLOS），潛艦在通過沿海國家的專屬經濟區時，並不需要申請許可。

根據菲律賓軍方說法，這艘俄羅斯潛艦在馬來西亞的亞庇（Kota Kinabalu）參加完軍事演習，在返航時通過了菲律賓位於南海的專屬經濟區。

被問及中國與俄羅斯是盟友，是否擔心俄羅斯軍艦將來會不時出現在菲律賓海域？崔尼代回應，這次是單一事件，尚不能依此對中俄軍事關係下定論。

但他補充：「可以確定的是，菲律賓海軍會持續監看專屬經濟區的動態。」

有觀察人士認為俄羅斯潛艦浮出水面，可能是想向菲律賓釋放訊號或是從事間諜行為，崔尼代重申，考慮到當時現場的情況，補給燃料或是維修的可能性居高。

這是菲律賓第一次在專屬經濟海域偵測到潛艦；之前雖然曾有外國潛艦前來進行港口訪問，但都有通過外交管道申請許可。

另一方面，崔尼代也公布每月海域監控報告，就11月而言，除了這艘俄羅斯潛艦之外，菲方還在菲律賓群島海域監控到58艘中國海警船以及軍艦。