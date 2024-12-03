電纜和管線屢遭破壞 北約致力確保波羅的海安全

今年11月18日，在波羅的海兩條通訊電纜被切斷數小時後，30艘北大西洋公約組織（NATO）船艦和4000名軍事人員在同一水域展開北歐最大規模的海軍演習之一。

路透社報導，為期12天的「寒風」（FreezingWinds）演習是北約加強保護海中基礎設施行動的一環，波羅的海承載全球15%的航運交通，被認為愈來愈可能遭受攻擊。

波羅的海周圍有8個北約成員國和俄羅斯。自2022年俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，這片水域已至少發生3起通訊電纜和重要天然氣管線疑似遭破壞事件。

北約盟軍海事司令部（MARCOM）發言人亞伯拉罕生（Arlo Abrahamson）說：「北約正加強巡邏…盟國正投資在可協助更妥善確保這些資產的新興技術。」

然而船錨可輕易切斷電纜，加上凶險的海上狀況，使得目前幾乎不可能預防這類攻擊。

北約在波羅的海海底花了數年時間引爆二戰時期的水雷，現在正為一支6艘船組成的獵雷艦隊調整任務，新增監測可疑水下活動，可用船上安裝的聲納掃描海底，還有水下無人機拍照和錄影，以及專業潛水員相助。

但這支艦隊的能力仍受到限制。德國海軍指揮官克洛爾（Beata Król）說：「我們是一個防禦性聯盟，所以在具有水下基礎設施的關鍵區域，藉著執行訓練和演習，我們展現自己的存在，並採取預防措施，而不是主動介入。」

安全消息人士說，於今年11月15日離開俄羅斯烏斯盧加港（Ust-Luga）的中國散裝貨船「伊鵬3號」，在17日、18日之間航經瑞典經濟水域，船錨拖過海底，切斷了兩條海底電纜。

截至昨天，這艘船停滯在丹麥經濟水域，由北約成員國的海軍船艦監視，瑞典則一直要求這艘船返回接受調查。若干政治人物指控「伊鵬3號」破壞電纜，但沒有官方機構提出證據證明這艘船是蓄意行動。

中國表態隨時可以協助調查；中國的盟友俄羅斯則否認涉及任何波羅的海基礎設施事故。

去年也發生過類似事件，當時中國貨櫃船NewNewPolar Bear損壞兩條連結愛沙尼亞和芬蘭、瑞典的電纜，以及愛沙尼亞和芬蘭之間的一條天然氣管線。中國當時也承諾協助，但NewNew Polar Bear並未停留，事隔一年，芬蘭和愛沙尼亞調查員仍未做出結論。

電纜損毀並非新鮮事。根據總部位於英國的國際電纜保護委員會（International Cable ProtectionCommittee）數據，全球每年約有150條電纜損壞。美國電信研究企業TeleGeography表示，在相對淺的波羅的海，由於船運交通非常密集，電信電纜、電線和天然氣管線特別容易受損。

不過，如果近期事件中有任何一起被證實是某一國的破壞行動，將標示著數十年未見的戰爭類型重現世間。

TeleGeography資深研究員布羅德斯基（PaulBrodsky）說：「要回溯到第一次世界大戰或（1898年的）美國與西班牙戰爭，才能找到國家資助的破壞海底電纜行動。」

北約為了因應潛在威脅，今年5月在倫敦開設關鍵海底基礎設施（CUI）安全海事中心，希望在北約管制的水域標出所有關鍵基礎設施，並找出弱點。

德國的波羅的海濱海城市羅斯托克（Rostock）今年10月也成立了多國海軍總部，以保護北約成員國在這片水域的利益。

在此期間，數位基礎設施和數據通訊提供商GlobalConnect今天表示，正著手維修一條芬蘭陸地上斷裂的光纖電纜。

GlobalConnect在自家網站指出，這條電纜遭受兩起各別的切割，導致芬蘭大停電，沒有海底電纜受影響。