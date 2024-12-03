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南北韓應該統一？ 智庫民調：全球50%認為「必須實現」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓智庫民調顯示，全球約有5成認為南北韓應該要統一。圖為南韓民眾11月底在南韓金浦愛基峯瞭望台，瞭望位於非軍事區南側的北韓宣傳村開豐村。路透
南韓智庫民調顯示，全球約有5成認為南北韓應該要統一。圖為南韓民眾11月底在南韓金浦愛基峯瞭望台，瞭望位於非軍事區南側的北韓宣傳村開豐村。路透

韓聯社報導，南韓智庫12月3日公布一項調查指出，全世界有約5成的人認為南韓與北韓應該要統一，且有23%視統一為「必然」，而統一的首要前提是北韓放棄核武，這是首個針對全球公民在兩韓統一問題上的調查。

南韓智庫統一研究院與民調機構蓋洛普南韓分公司（Gallup Korea），9月至10月透過線上調查8個國家共9000名18歲以上成年人，分別為美國、日本、德國、越南、波蘭、英國、法國和澳洲。

在所有受訪者中，大約40%的人對兩韓統一的可能性持「正面」看法，而46%的人持「懷疑」態度。持懷疑態度的人指出，南北韓之間的「社會和文化差異」或來自北韓的「核威脅」是主要原因。

總共有48%的受訪者認為統一應該基於南韓的自由民主體制，9%的人支持北韓的社會主義，15%的人認為兩國應該保持各自的政治體制。

受訪者最常提到的韓國統一的前提條件是「北韓放棄核武發展」，其次是緩解兩邊軍事對峙。

67%的受訪者認為北韓應該放棄核武發展，儘管57%的人認為這一可能性不太可能，或者極不可能。

北韓 南韓 核武 民調

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