左右派都不挺 法國內閣恐短命解散

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】法國總統馬克宏的少數執政困境，恐會延續到他卸任！他在9月才組成的內閣2日面臨瓦解危機，國會反對黨不分左右都反對總理巴尼耶的預算案，使得巴尼亞被迫發動不信任投票，而在馬克宏所屬政黨未獲半數、右派盟友共和黨也不支持下，馬克宏任命的巴尼耶內閣恐面臨解散命運。

總預算案持續卡關

根據《半島電視台》報導，巴尼耶宣布，將動用法國憲法第49條之3的規定，發動總預算案不信任案投票。

由於相關案件在國會無法獲得左派的新人民陣線、右派的國民聯盟，甚至連一起組成聯合政府的共和黨都有微詞，讓巴尼耶在做盡能做的妥協後，被迫採取下策。

若不信任案通過，巴尼耶將會辭職，總統馬克宏也要重新思考如何組閣。他在9月不希望由左派人選擔任總理下，選擇與共和黨合作、推選巴尼耶出任總理，但馬克宏所屬政團在國民議會僅有212席，距離國會過半的289席還有一大段距離，當時各界早就預料施政過程將充滿各種阻礙。

少數執政黨難組閣

目前法國國會中，席次最多的是左派的新人民陣線193席、馬克宏的政團159席與國民聯盟的142席。由於總統任命總理無須經過國會同意，馬克宏當時不希望國民聯盟組閣下，但對於左派推出的人選也不滿意，因此與傳統右派的共和黨合作，但如今共和黨內部也開始出現雜音。

《美聯社》提到，馬克宏的任期要等到2027年才會結束，若不信任投票案通過，他可以任命新總理或是籌組技術官僚內閣，由於法國7月才舉行過選舉，1年內不能再次選舉，未來將由誰組閣會讓他相當煩惱。

【更多精采內容，詳見 】