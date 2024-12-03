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喬治亞抗議不斷 民眾盼遠離俄羅斯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
喬治亞近來因為親俄執政黨一系列作為，引發反對派抗議使局勢動盪。（中央社）
喬治亞近來因為親俄執政黨一系列作為，引發反對派抗議使局勢動盪。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】喬治亞執政黨近日打算中斷加入歐盟的談判，讓位於歐俄之間的喬治亞再度陷入動盪！親歐派的民眾上街抗議表達不滿，並與警方發生衝突。再加上執政黨之前選舉疑似舞弊，如今怒火一併延燒。雖然朝野互相指控彼此缺乏正當性，但執政黨開始有官員陸續自行請辭，各界關注俄羅斯與歐盟在此的角力。

反對黨批舞弊、遠離歐盟

根據《英國廣播公司》報導，近日因為喬治亞執政黨遭在野黨指控選舉舞弊，加上執政黨打算停止與歐盟的談判，引發大量民眾上街抗議。許多人都舉著代表歐盟的藍星旗幟、施放煙火表達不滿，但遭到警方以強力水柱鎮壓，不過喬治亞警方也宣稱他們有超過1百人受傷。

喬治亞人權倡議者伊歐沙拉尼批評警方殘忍鎮壓，但喬治亞總理、夢想黨的科巴希澤表示對製造動亂者不可妥協。喬治亞主要4個反對黨都表示不會停止抗議，盼國際看到執政黨非法操弄選舉：但夢想黨表示，他們是正當方式贏得選舉，反對派的總統祖拉比什維利才欠缺正當性（喬治亞是雙首長制）。

俄羅斯虎視眈眈

而旁邊的俄羅斯對喬治亞局勢也相當關注，俄羅斯總統普丁就表示相當支持科巴希澤。俄羅斯曾於2014年，喬治亞親俄派總統遭民眾逼下台後出兵喬治亞，協助該國「恢復」秩序。《CNN》提到，近年來夢想黨推動《外國代理人》法案、選舉舞弊與打算終止加入歐盟的談判，都讓反對派相當擔憂。

人權團體則批評，夢想黨今年推出反公民團體與 LGBT族群的法律，恐讓該國不同族群的人權受到壓迫；不過執政黨的支持者認為，目前並沒有找到喬治亞執政黨親俄的證據（無論是金流、富豪代理人等），親俄牌是反對黨拿來煽動民意的工具。近來的紛爭也體現喬治亞在歐洲與俄羅斯之間的拉扯。

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