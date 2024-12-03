日本前首相菅義偉擬訪韓 協調與總統尹錫悅會談
擔任日韓議員聯盟會長的日本前首相菅義偉，預定12月15日起訪問韓國2天，正協調16日與韓國總統尹錫悅會談。鑒於明年是日韓邦交正常化60週年，希望確認兩國合作關係。
日本放送協會（NHK）報導，日本自民黨副總裁、同時擔任跨黨派日韓議員聯盟會長的菅義偉，預計12月15日及16日與聯盟幹部一同訪韓2天。
菅義偉一行人此次除了跟稍早訪日的韓國國會副議長朱豪英等人會晤，確認兩國議員聯盟合作外，也在協調12月16日跟尹錫悅會談。
此次將是菅義偉時隔約1年半再度訪韓，鑒於明年是日韓邦交正常化60週年，希望通過舉辦促進交流的紀念活動等，確認雙方合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言