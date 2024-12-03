日本前首相菅義偉擬訪韓 協調與總統尹錫悅會談

擔任日韓議員聯盟會長的日本前首相菅義偉，預定12月15日起訪問韓國2天，正協調16日與韓國總統尹錫悅會談。鑒於明年是日韓邦交正常化60週年，希望確認兩國合作關係。

日本放送協會（NHK）報導，日本自民黨副總裁、同時擔任跨黨派日韓議員聯盟會長的菅義偉，預計12月15日及16日與聯盟幹部一同訪韓2天。

菅義偉一行人此次除了跟稍早訪日的韓國國會副議長朱豪英等人會晤，確認兩國議員聯盟合作外，也在協調12月16日跟尹錫悅會談。

此次將是菅義偉時隔約1年半再度訪韓，鑒於明年是日韓邦交正常化60週年，希望通過舉辦促進交流的紀念活動等，確認雙方合作關係。