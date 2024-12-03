日本漁船發現疑似砲彈物體 當局劃50公尺禁航區

日本愛媛縣松山市外海今天一早有漁船在漁網中發現疑似砲彈物體，該漁船已被移置到松山市一處港口停放，海上保安部也針對漁船所在地點半徑50公尺範圍內禁止船隻航行或停泊。

日本放送協會（NHK）報導，松山海上保安部表示，今天清晨不到5時，接獲在松山市外海捕魚的男子通報「漁網裡有疑似爆裂物的物體」。

這個物體直徑約15公分、長度約80公分，外觀看似砲彈。漁船事後被移置到松山市的三津濱港停放，海上保安部針對50公尺範圍內禁止船隻航行或停泊。

海上自衛隊今天下午將調查該物體是否有爆炸之虞，進而評估處理方式。