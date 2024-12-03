北韓抹黑物資氣球有病毒！民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」

北韓警告民眾南韓物資氣球受到病毒汙染，一旦發現應立即通報、避免接觸；不過許多北韓人不買單，私下瘋搶氣球中的外幣和零食，而且吃過的人都說讚。

每日朝鮮（Daily NK）引述消息人士報導，朝鮮勞動黨11月10日開始在平安南道价川市發放有關「敵對目標」的文宣，甚至舉辦講座聲稱「敵人送來沾染病毒、危及生命的物品」，喊話民眾團結對抗敵人的傳播這些東西的計畫。

報導指出，北韓上個月散佈謠言稱氣球中的物品可能被病毒污染，但這次明確聲稱有病毒，試圖引起公眾警惕，「氣球裡的物品充滿傳染病毒，敵人失去理智，試圖在國內散播傳染病，摧毀社會主義制度」。

北韓文宣稱氣球物品有USB，但並未提及其他物品，顯然認為氣球經常攜帶美元、米、巧克力派零食和其他有用物品會吸引民眾尋找。講師也極力呼籲一旦發現氣球應立即通報當地派出所或國家安全辦公室，並且舉報非法銷售來路不明物品。

不過，許多北韓人認為氣球沾有病毒的說法很荒謬，消息人士說，「這裡沒人相信物品有病毒，反而覺得能第一個發現氣球很幸運」。

消息人士描述，多數人發現氣球後會先燒毀不必要的物品，拿走其餘有用的東西。他還說，「吃過南韓米和零食的人都會回憶它們的美味，每當有南韓飄送氣球的消息，大家就會對裡面的物品產生期待」。