一次性塑膠 延2035年禁用

全球塑膠公約第五次談判（INC-5）落幕，雖未產生公約，但對減塑里程碑仍提出具體目標。我國曾針對塑膠購物袋等四項塑膠產品，提出二○三○年全面禁塑目標，但環境部昨表示將改至二○三五年。環團批評，政策目標一延再延，若未拿出決心和魄力，再延五年也不會達標。

我國二○○二年開始推動限塑政策，二○一八年起陸續針對特定場所的塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管等四項進行管制，當時環保署還喊出二○二五年全面限用、二○三○年全面禁用政策目標。

但環團過去批評，台灣禁限塑政策廿多年僅部分成效，一次性塑膠品的產量不減反增，二○二五年要全面限用都達不到，二○三○年要全面禁用恐也會跳票。環境部長彭啓明日前也坦言，要完全達到我國原本減塑目標確實有相當難度。

環境部因而預計明年上半年邀各團體共同調整和研擬二○二五至二○三五年的減塑政策及目標，確定將二○三○年全面禁用目標延後五年。

全球塑膠公約 淘汰項目更多

首部全球塑膠公約在這次INC-5會議雖未出爐，但對未來減塑有大致方向，包含在二○四○年前全面淘汰用於固定及支撐氣球的一次性塑膠棒、一次性塑膠吸管、一次性塑膠飲料攪拌棒、一次性塑膠餐器具、一次性塑膠棒柄棉花棒、一次性塑膠購物袋、含有故意添加塑膠微珠的沖洗型化妝品與個人護理產品、玩具與兒童產品以及食品接觸材料、可氧化降解塑膠產品、含塑膠材質的香菸過濾嘴等。

彭啓明昨表示，相較於我國僅提出四項限塑產品，INC-5訂定要淘汰的項目更多，未來環境部減塑政策也會納入這些項目，比照進行。

地球公民基金會能源環汙組專員鄭泰鈞表示，台灣減塑廿多年來，大多僅針對一次性塑膠產品鼓勵不要使用，四項塑膠產品全面禁用雖從二○三○延宕到二○三五年，未來短短約十年要改變國人行為和社會文化幾乎不可能，環境部若不拿出決心和魄力減塑，只會讓政策目標一直跳票。