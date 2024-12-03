海事協議惹議 印尼外長重申不承認中國南海主權聲索

印尼外交部長蘇吉歐諾今天表示，印尼依舊並未承認中國在南海的主權聲索。他尋求化解兩國近期發表的1份聯合聲明可能危及印尼主權的疑慮。

法新社報導，印尼11月11日發表與中國的聯合聲明，當中指出總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）2天前訪問北京時，雙方就「共同開發主權重疊海域」達成了1份「共同諒解」（common understanding），當時引起外界反應。

這份聲明普遍被視為承認中國在南海大範圍的主權聲索。北京多年來尋求在各方競逐的南海擴張勢力，且對於國際判決其聲稱擁有南海大部分區域的說法並無法律根據，也不予理會。

蘇吉歐諾（Sugiono）對印尼國會表示：「印尼維持立場，認為九段線議題並無適當的國際法律基礎。」九段線指的是中國在地圖上用來將南海幾乎全部劃入其主權範圍的分界線。

蘇吉歐諾說：「主要重點是，總統先生指示，印尼會為了國家利益與鄰國增加合作。在主權議題上，我們的立場並未改變。」

蘇吉歐諾補充表示，雅加達與北京尚待同意在哪些領域進行共同開發案，不過印尼為了「降低緊張」，已事先通知其他鄰國領導人關於這項計畫。