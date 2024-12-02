尼泊爾提出「一帶一路」新框架 總理奧利上任後首訪北京

尼泊爾總理卡德加‧普拉薩德‧夏爾馬‧奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）於周一（12月2日）啟程前往北京訪問，尋求為「一帶一路」倡議（BRI）下的中國資助基礎設施項目制定新的合作框架。

2017年，中國與尼泊爾簽署了「一帶一路」框架協議，但至今尚無一個項目啟動實施。

尼泊爾主要政治力量之間的意識形態分歧，以及更廣泛的地緣政治和債務可持續性問題，阻礙了項目的進展。

「一帶一路」是中國全球基礎設施資助計劃，旨在幫助發展中國家改善交通和數字網絡。但該計劃也因讓資金緊缺的國家背負中國債務而廣受批評。

2019年，尼泊爾與中國宣布建立改進後的戰略合作伙伴關系，兩國再次達成「一帶一路」合作框架協議，提出建設「跨喜馬拉雅多維連接網絡」，為「一帶一路」下的港口、公路、鐵路、隧道和數字連接項目鋪平道路。

尼泊爾提出了包括跨喜馬拉雅鐵路可行性研究在內的九個不同項目的建議。

此外，據《加德滿都郵報》報導，尼泊爾還在等待中國兌現價值7.4億美元發展援助資金承諾，包括2019年中國國家主席習近平訪問尼泊爾時宣布的援助。

本周是奧利擔任總理以來首次出訪，此次北京之行對於推動「一帶一路」項目的執行和獲得中國承諾的發展援助資金具有重要意義。

尼泊爾提出「一帶一路」合作新框架

奧利總理計劃於12月3日在北京會見中國國家主席習近平和國務院總理李強，並預計將敦促中國領導層批准加德滿都推動的「一帶一路」合作新框架。

一位不願透露姓名的尼泊爾外交部高級官員告訴德國之聲，新框架突出了尼泊爾更傾向於通過中國贈款而非貸款資助「一帶一路」項目的立場。

不過，該官員補充說，其他融資選項也開放，比如優惠貸款和合資項目。

尼泊爾還希望更多關注地面交通連接和能源基礎設施建設。

如果中國願意將其承諾的發展援助資金轉用於「一帶一路」項目，尼泊爾也持開放態度。

尼泊爾深陷債務泥淖

「一帶一路」項目伴隨著對高利率中國商業貸款潛在風險的擔憂，這些貸款的利率通常超過4%，而世界銀行和亞洲開發銀行等多邊金融機構的貸款利率約為1%。

尼泊爾外交部長阿爾祖‧拉娜‧德烏巴（Arzu Rana Deuba）上周五在中國成都向中國國務委員兼外交部長王毅遞交了新的實施計劃。

「我已向中方說明了我們無法通過貸款推進『一帶一路』項目的狀況，因為我們已經因高公共債務面臨壓力，」她在返回加德滿都後對記者表示，「我們希望中國提供贈款。」

根據尼泊爾公共債務管理辦公室的數據，該國總國債約佔其GDP的44%，目前估計為420億美元，這使尼泊爾成為南亞最貧困的國家之一。

尼泊爾約有100億美元外債，其中大部分來自世界銀行等多邊捐助者。中國債務佔其中約4%。

尼泊爾國內難得的政治共識

尼泊爾努力平衡與印度和美國的關系，而這兩個國家都希望遏制中國日益增長的影響力，這使其在「一帶一路」問題上的立場變得複雜。

這些壓力削弱了加德滿都在與中國談判時專注於其發展優先事項的能力。

多年來，尼泊爾的兩大政黨--尼泊爾大會黨和尼泊爾共產黨（聯合馬列）--在如何推進中國投資的問題上存在意識形態分歧。

尼泊爾大會黨主張通過中國贈款資助「一帶一路」項目，包括提議的跨喜馬拉雅鐵路，並頻繁提出債務可持續性、本地所有權和就業機會等問題。

相比之下，包括總理奧利領導的尼泊爾共產黨（聯合馬列）在內的左翼政黨對通過貸款為「一帶一路」融資持開放態度，認為中國投資對解決基礎設施赤字、振興經濟機會以及減少尼泊爾對印度在貿易和交通方面的過度依賴至關重要。

「『一帶一路』延遲的主要原因是我們的地緣政治，這影響了國內的政治共識，」尼泊爾前外交秘書馬杜‧拉曼‧阿查裡亞（Madhu Raman Acharya）對德國之聲表示。

加德滿都特里布文大學的助理教授兼中國問題研究員莉拉‧尼亞奇亞伊（Lila Nyaichyai）也指出，早期缺乏政治共識阻礙了「一帶一路」項目的進展。

「我們本應在2017年簽署『一帶一路』框架協議之前就解決有關貸款或贈款的爭論。」她對德國之聲表示，「我懷疑我們的領導層在作出決定時，是為了眼前的政治利益，還是為了執行這些項目。」

由尼泊爾大會黨和尼泊爾共產黨（聯合馬列）組成的聯合工作組最終敲定了「一帶一路」新合作框架--這兩個政黨是奧利總理領導的政府中的主要聯盟伙伴。

這讓人覺得，新框架至少在尼泊爾最大的政治力量之間達成了一致。

「這也是和中國達成『一帶一路』協議的一個好時機，因為這種政治共識在尼泊爾並不常見，」尼泊爾外交部的一位高級官員表示。

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